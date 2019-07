Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas Lei | “E’ partito e mi manca”

lanostratv

(Di giovedì 4 luglio 2019) Paperissima Sprint,ha finito le registrazioni? Parla la fidanzataSi è raccontata con un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, compagna di. Nell’intervista in questione ha svelato cheha da poco iniziato a girare l’Italia in bicicletta per il Fondo per l’ambiente italiano, lasciando dunque intendere che le registrazioni di Paperissima Sprint (che lui conduce assieme alle veline Shaila e Mikaela) potrebbero essere finite. A tal propositoha confessato:, che disastro! Io però lo seguirò sempre: mentalmente sarò con lui in ogni istante e lo raggiungerò in alcune tappe in bicicletta elettrica. Appena ène ho subito sentito la mancanza… “Non vedo l’ora di raggiungerlo” ha poi ...

