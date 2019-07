Ufficiale | Lampard torna al Chelsea | sarà il successore di Sarri

Chelsea - accordo raggiunto con Frank Lampard : in giornata atteso l’annuncio Ufficiale : Il club inglese ha raggiunto l’ accordo con Lampard , che sarà il prossimo allenatore dei blues Il Chelsea e Frank Lampard possono finalmente dirsi sì, accordo raggiunto tra le parti e annuncio ufficiale atteso nella giornata di oggi. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, l’ormai ex allenatore del Derby County firmerà un contratto triennale a quattro milioni di sterline a stagione, con un bonus di un milione in caso di ...

Nessuna notizia Ufficiale dal Chelsea - ma dovrebbe essere Lampard a sostituire Sarri : Manca ancora qualche giorno per l’appuntamento più importante della stagione del Chelsea, la finale di Europa League a Baku contro l’Arsenal, eppure on si parla d’altro che del probabile addio di Maurizio Sarri. Già oggi la Gazzetta ha parlato dei motivi per cui il tecnico toscano non sarebbe più gradito alla guida della squadra londinese. Non si può imputare nulla a Sarri, se non quello di non aver ottenuto successo tra la ...