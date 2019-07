Sergio Mattarella riceve le Azzurre | Non sappiamo chi vincerà | ma voi il Mondiale

Sergio Mattarella riceve l’Italia di calcio femminile : “Avete vinto il vostro Mondiale - dovete avere gli stessi diritti degli uomini” : Il Presidente della Repubbica Sergio Mattarella ha ricevuto una delegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile che ha regalato spettacolo ai Mondiali spingendosi fino ai quarti di finale e raccogliendo l’interesse di milioni di italiani. Il Capo di Stato, in una giornata molto impegnativa che prevede anche un meeting con Vladimir Putin, ha incontrato il CT Milena Bertolini, la capitana Sara Gama e altre azzurre accompagnate da ...

Sergio Mattarella - dietro le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

Austria - Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

Sea Watch 3 - agguato a Sergio Mattarella : "Carola Rackete libera" - poi insulti a Matteo Salvini : Una sorta di "agguato" a Sergio Mattarella, il quale si trovava a Salisburgo. Sotto al museo della casa di Mozart, infatti, una quarantina di manifestanti si è radunata per chiedere al presidente della Repubblica la liberazione di Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 attualmente ai domicilia

Calcio femminile - l’Italia verrà ricevuta da Sergio Mattarella! Azzurre al Quirinale dopo il Mondiale : L’Italia ha regalato grandissime emozioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, la nostra Nazionale si è spinta fino ai quarti di finale dove è stata eliminata dall’Olanda. Le Azzurre hanno incantato in Francia sconfiggendo l’Australia all’esordio in pieno recupero, travolgendo la Giamaica, lottando con il Brasile e sconfiggendo poi la Cina nel primo turno a eliminazione diretta prima di inchinarsi contro le Campionesse ...

Calcio femminie - l’Italia verrà ricevuta da Sergio Mattarella! Azzurre al Quirinale dopo il Mondiale : L’Italia ha regalato grandissime emozioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, la nostra Nazionale si è spinta fino ai quarti di finale dove è stata eliminata dall’Olanda. Le Azzurre hanno incantato in Francia sconfiggendo l’Australia all’esordio in pieno recupero, travolgendo la Giamaica, lottando con il Brasile e sconfiggendo poi la Cina nel primo turno a eliminazione diretta prima di inchinarsi contro le Campionesse ...

Sergio Mattarella scende in campo contro la procedura d'infrazione : "Non ha ragione di essere aperta" : scende in campo anche Sergio Mattarella contro una eventuale procedura di infrazione: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", ha detto il presidente della Repubblica al termine del colloquio con il presidente austriaco. Il capo dello Stato ha anche sottolineato che "il disavanzo di bi

Sergio Mattarella al Csm : “È emerso un quadro sconcertante e inaccettabile. Oggi si volta pagina” : "Oggi si volta pagina nella vita del Csm. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno. Dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione", ha detto il presidente della Repubblica al plenum del Consiglio. La magistratura italiana, ha poi sottolineato il capo dello Stato, deve recuperare la sua autorevolezza e credibilità dopo lo scandalo che l'ha travolta.Continua a ...

Sergio Mattarella al plenum del Csm : "Oggi si volta pagina - vi guarderò con diffidenza" : "Oggi si volta pagina nella vita del Csm. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno. Dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione". Sergio Mattarella è intervenuto con un discorso molto duro al plenum del Csm. "Quel c

Sergio Mattarella al Csm : "Quadro sconcertante - oggi si volta pagina" : “Quel che è emerso ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile”,oggi si volta pagina nella vita del Csm”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riserva parole dure ai magistrati riuniti nel Csm auspicando di mostrare “la capacità di reagire con fermezza contro ogni degenerazione. Ogni attività del consiglio sarà guardata con sguardo critico ...

Sergio Mattarella attacca "Accogliere i rifugiati è un dovere". Matteo Salvini risponde : Nella giornata mondiale del rifugiato il presidente Sergio Mattarella manda un messaggio al ministro dell'Interno Matteo Salvini e uno all'Europa. "I rifugiati ci ricordano ogni giorno, con forza, vicende di sofferenza, di discriminazione, di separazione da famiglie, terre e radici. Ciascun popolo,

Matteo Salvini - il silenzio da Sergio Mattarella e il sospetto sul voto anticipato : Non solo incontri, vertici e riunioni notturne. In questo "governo dei sospetti" ci sono anche significativi silenzi. Come quello che ieri 19 giugno ha tenuto Matteo Salvini durante la consueta colazione di lavoro al Quirinale da Sergio Mattarella in vista del Consiglio Ue in programma oggi 20 giugn

Il Presidente Sergio Mattarella - la forza mite della saggezza : Un uomo prende in braccio un altro uomo, morto, suo fratello. Il gracile corpo pur provato dal dolore e dalla fatica trasmette forza, consapevolezza, determinazione, e dignità. Nulla è cambiato da quel maledetto giorno di gennaio del 1980 quando Sergio Mattarella si caricò sulle braccia non solo il fratello amato, Piersanti, ma la sua Storia e il suo futuro. La politica è fatta di regole, elezioni, istituzioni ed ...

Convocato un plenum straordinario del Csm - lo presiederà Sergio Mattarella : La bufera che ha colpito il Csm e la magistratura non si placa. Ci sono altre centinaia di intercettazioni trasmesse dalla Procura di Perugia al Consiglio superiore della magistratura. Intercettazioni che -stando a quanto scrivono alcuni quotidiani- celerebbero anche altri nomi di rilievo, compresa la trascrizione di un colloquio tra il pm sotto inchiesta a Perugia, Luca Palamara e il pg della Cassazione Riccardo Fuzio. Inoltre, Il ...