Recensione | ' La rivoluzione della dignità' di Stefano Rodotà

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019)è stato un illuminante giurista italiano, con sguardo sempre attento è intervenuto nel dibattito sullatecnologica e questo testo, La, ne è in parte un esempio. Il saggio, pubblicato nel 2013 dalla casa editrice napoletana La scuola di Pitagora, è tratto dalla lectio doctoralis che l’autore tenne all’Università di Macerata per la laurea honoris causa in Scienzapolitica nel 2010. Il diritto crea il cittadino Il diritto è il fil rouge che tiene insieme queste 37 pagine ricche di riferimenti filosofici e giuridici interculturali. Una prima importante questione da tenere a mente è che l’individuo è composto da due figure «l’uomo e il cittadino: per la prima si può parlare di una “qualità”; per l’altra, di uno “statuto”». Dunque il diritto costruisce la figura sociale del cittadino e solo la legge può definire il suo perimetro ...

fradanilo62 : RT @QuinlanIT: Presentato al Cinema Ritrovato (@cinetecabologna), First Case, Second Case è un’opera realizzata da Abbas Kiarostami durante… - StefanoDuri : RT @QuinlanIT: Presentato al Cinema Ritrovato (@cinetecabologna), First Case, Second Case è un’opera realizzata da Abbas Kiarostami durante… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: Presentato al Cinema Ritrovato (@cinetecabologna), First Case, Second Case è un’opera realizzata da Abbas Kiarostami durante… -