Ponte Morandi Il gip blinda i verbali degli interrogatori di indagati e testimoni

(Di giovedì 4 luglio 2019) Una mossa a sorpresa da parte del gip Angela Nutini. Con un’ordinanza ha stabilito che sia i suoi periti (Renzo Valentini, Massimo Losa e Giampaolo Rosati) sia i consulenti delle parti non possano avere accesso aidi. Almeno durante l’incidente probatorio. Lo scrive Repubblica Genova che ne abbozza anche una motivazione, in base a quanto trapela dall’ufficio del gip. Sembra che il giudice non voglia che i suoi periti e i consulenti tecnici delle parti siano influenzati dalle dichiarazioni rese durante gli. Teme che le dichiarazioni possano incidere nella stesura delle perizie tecniche sullo stato delprima del crollo e sulle cause della tragedia. Il materiale sarà reso disponibile appena chiusa la fase probatoria, quando si passerà al dibattimento. L'articolo. Il gipi ...

