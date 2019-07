Svelato il mistero! Mara Venier in giro con i bigodini per Roma

(Di giovedì 4 luglio 2019) Mise insolita per, paparazzata dal settimanale Chi inpercon itra i capelli. Un’acconciatura piuttosto stravagante per la conduttrice di Domenica In, che ci ha abituate sempre a look eleganti, con i capelli ben in posa e il trucco perfetto. Cosa ci faceva quindi lapettinata così tra le strade della capitale in un’afosa giornata di luglio? Eccol’arcano mistero: il settimanale di Alfonso Signorini rivela di aver colto la bella conduttrice alla sprovvista, mentre si dirigeva sul set di un servizio fotografico. E il look sembrerebbe proprio confermarlo: ciabatte infradito, jeans a campana, blusa bianca e…Fortuna che la bellanon ha affatto preso male la paparazzata e anzi ha pubblicato l’articolo di Chi tra le Instagram Stories, con un sottofondo musicale a dir poco perfetto. Le note di Non sono una signora di Loredana Bertè accompagnano le foto in cui è stata immortalata in questa mise insolita (e divertente). D’altronde, non è la prima volta che la conduttrice ci stupisce con la sua ironia, soprattutto sui social (e non a caso, nelle foto tiene in mano l’immancabile smartphone con cui tiene sempre aggiornati i suoi fan).