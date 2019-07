In italia 3 reati ambientali ogni ora | Napoli e Roma guidano classifica

Laureati in italia - dove sono cresciuti di più - Sud in fondo alla classifica : Laureati in Italia, dove sono cresciuti di più, Sud in fondo alla classifica L’Italia assieme alla Romania è il Paese europeo in cui ci sono meno Laureati, lo sappiamo. La crescita della proporzione di persone che ottengono un titolo universitario senza ritirarsi prima è stata insufficiente a ribaltare tale posizionamento. Non siamo riusciti a raggiungere i livelli dei Paesi più avanzati in questo senso. Ma come è andata a livello ...

Cina ed italia uniti in una simbiosi di creatività ed innovazione : Si e’ svolto a Roma oggi 11 giugno all’Hotel Quirinale il polo industriale che vede Cina ed Italia uniti in una simbiosi di creatività ed innovazione. Ha parlato per il mercato del gioiello a basso costo ed in produzione su grande scala il capo della Guangdong Fashion Jewellery and Accessories Associacion, il signor Dacky Zhao che ha presentato alla stampa Italiana il loro marchio “Bamoer Unique U”, con il quale ha ...

Arrivano nelle scuole italiane le Olimpiadi creative Nintendo Labo : Lanciato l'anno scorso, Nintendo Labo è un'esperienza interattiva che unisce manualità e tecnologia coniugate in maniera creativa e intelligente.Nato come prodotto per la famiglia, si è rivelato un perfetto ausilio didattico a supporto degli insegnanti grazie al grande progetto "Nintendo Labo MONTA-GIOCA-SCOPRI", lanciato in colLaborazione con OKAY! il network dedicato al mondo della scuola.Nell'anno scolastico 2018-2019 gli insegnanti di tutta ...

Università : laureati italiani felici degli studi. Uno su due pronto a partire per l'estero : Rapporto di Almalaurea: l’89 per cento di chi ha conseguito il titolo è soddisfatto del percorso. La metà vuole lavorare fuori e a prendere una nuova residenza. Stipendi più alti del 38 per cento rispetto a chi solo il diploma. Calo delle matricole del 13% dal 2004, ma la...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’italia ai raggi X. Girelli leader - Bonansea e Giugliano le creative del gruppo : Il conto alla rovescia sta per terminare. I Mondiali di Calcio femminile, in Francia, stanno per cominciare. Il 7 giugno si prenderà il via con il match inaugurale tra la selezione di casa e la Corea del Sud. Ci sarà anche l’Italia. Erano 20 anni esatti che il Bel Paese in rosa non frequentava questi lidi prestigiosi. Frutto del grande lavoro del CT Milena Bertolini, capace di ricreare lo spirito giusto in un gruppo reduce da una brutta ...

italiani con la valigia - esodo di laureati in fuga da un'italia sempre più povera : laureati, nel pieno dell'età produttiva: in 10mila hanno scelto di spostarsi all'estero. La fotografia -impietosa-...

Fidenza - candidato di Fratelli d’italia vuole “più sicurezza”. Ma ha commesso 40 reati tra furti - danni e incendi : ritirato : candidato con Fratelli d’Italia, voleva fare in modo che la sua città, Fidenza, in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che il candidato ha commesso, tra il 2005 e il 2009, quaranta reati. Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, ...

Rapporto Antigone : in italia diminuiscono i reati - ma aumenta il numero di detenuti : La Onlus Antigone ha pubblicato il suo Rapporto sulla condizione delle carceri Italiane. Da quanto emerge, nonostante nel nostro Paese i reati siano in calo, così come gli ingressi negli istituti penitenziari, i detenuti sono in aumento. Crescono quindi le pene e i tempi di reclusione. Il documento inoltre considera l'affollamento nelle carceri e altre questioni fra cui i suicidi, l'isolamento e il percorso di reinserimento sociale.

Europee - l’identikit dei candidati italiani : il M5s è primo per numero di laureati - la Lega ultima : Il 26 maggio si terranno le elezioni per la nona legislatura del Parlamento europeo, un organo composto da 751 deputati, di cui 73 spettanti all’Italia. Purtroppo non ci sono informazioni UE sul profilo dei candidati. Tra quelli italiani, buone notizie su donne e laureati, meno sull’età. di Paolo Balduzzi e Silvia Picalarga (fonte: lavoce.info) Voto europeo, ma regole nazionali Tra meno di un mese si terranno le elezioni che daranno vita alla ...