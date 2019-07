Spread Btp-Bund ai minimi dal 2017 | Piazza Affari positiva Tria | “Italia premiata due

Spread - i minibot zavorrano i Btp Parola di Goldman. Meglio i Bonos : Secondo un report di Goldman Sachs che Affaritaliani ha potuto visionare, lo scenario macroeconomico e le tensioni politiche restano tra i motivi che inducono alla prudenza sui titoli di stato italiani. Le parole di Draghi sulla possibile riapertura del QE hanno solo compensato le incertezze suscitate da proposte come quella dei mini-Bot, uno strumento che ai banchieri centrali europei non piace, ma che non sembra convincere neppure gli ...

BTp e Spread - perché la tregua sui mercati può finire questa estate : Gli esperti, che indicano i livelli di prezzo e rendimento da monitorare, affermano che il mercato è in «stand by». Ma la situazione può cambiare dopo l’Ecofin e con le agenzie di rating...

Sold out sulle aste Btp - Spread giù Alla faccia di Juncker e Moscovici : Corre Piazza Affari, migliore listino del Vecchio Continente, grazie al tutto esaurito registrato dalle aste del Tesoro sui Btp (da complessivi 6,5 miliardi) con rendimenti in sensibile calo. Milano chiude così in rialzo dello 0,82% mentre lo spread scende a 261 punti base e, a... Segui su affaritaliani.it

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo lettera di risposta dell’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...

Spread Btp/Bund in rialzo a 290 punti - picco a 292 : Spread Btp/Bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell’Italia alla Ue sui conti pubblici. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%.

Spread Btp Bund supera quota 290 punti in apertura : Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%. Oggi è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici.

Salvini : «Flat tax - pronto piano da 30 miliardi. Lo Spread sale? Vogliono l’Italia sotto scacco» Btp-Bund sfiora quota 290 : «Chi vota la Lega non vota lo spread», dice il vicepremier. Il Pd e aveva accusato: «Mai così alto, bel regalo di Salvini»

Spread Btp-Bund ancora in rialzo Sale a 283 - 5 punti dopo le elezioni : ancora in rialzo lo Spread tra Btp e Bund. Questa mattina il differenziale tra il titolo decennale italiano e quello tedesco viaggia a quota 283,5 punti con un rendimento del 2,67%. Le tensioni sullo Spread si sono riacutizzate ieri, con lo Spread nuovamente sopra i 280 punti, dopo... Segui su affaritaliani.it

Grecia - vince il centrodestra e i mercati festeggiano : tassi sui titoli di Stato al minimo storico. Cala Spread con i Btp : Mai così bene. Dopo la vittoria dei liberal-conservatori di Nea Dimokratia alle Europee che apre la strada a elezioni anticipate e ad un governo più gradito ai mercati rispetto a quello guidato da Alexis Tsipras, il tasso di interesse pagato dai titoli di Stato greci a dieci anni è crollato al minimo storico. Il 3,1%, 80 punti base in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. In grande spolvero anche i titoli quotati sul listino di Atene, ...

Grecia - vince il centrodestra e i tassi sui titoli di Stato crollano al minimo storico. Lo Spread con i Btp cala a 55 punti : Mai così bene. Dopo la vittoria dei liberal-conservatori di Nea Dimokratia alle Europee che apre la strada a elezioni anticipate e ad un governo più gradito ai mercati rispetto a quello guidato da Alexis Tsipras, il tasso di interesse pagato dai titoli di Stato greci a dieci anni è crollato al minimo storico. Il 3,1%, 80 punti base in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. In grande spolvero anche i titoli quotati sul listino di Atene, ...

Spread sfiora i 290 punti : in tempo reale Btp sotto pressione - ora rende quasi il 3% : Il divario tra Btp e Bund tedesco sale ai massimi da tre mesi. Impietoso il confronto tra i rendimenti: vicino il decennale greco, che rende il 3,58%, quello spagnolo sotto l’1%, 0,33% per il francese

Spread Btp-Bund ancora in tensione : 8.50 Rimane sopra quota 280lo scarto tra il Btp e il Bund tedesco cresciuto ieri dopo le parole del vicepremier,Salvini, sulla possibilità di "sforare il 3%" nel rapporto deficit/Pil. In avvio di giornata lo Spread tra il decennale italiano e quello tedesco è infatti a 281 punti, ancora in rialzo rispetto alla soglia dei 280fatta registrare ieri. Il rendimento del titolo italiano sale al 2,73%.

Sale lo Spread Btp-Bund - ed è polemica : 19.10 Torna a salire lo spread tra Btp e Bund: chiude a 280punti base, dopo aver toccato un massimo di seduta di 283 punti, dai 277di ieri. E l'impennata dello spread alimenta nuove tensioni politiche. Pesano, per il vicepremier M5S Di Maio, le parole del suo collega e leader della Lega, Salvini, sullo sforamento dei parametri Ue sui conti pubblici: "E' irresponsabile fare aumentare lo spread parlando di sforamento". Tagliamo "prima di ...

Spread BTP/Bund a 271 pb - Tria tiene il punto : Stamane il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato chiaramente a Il Sole 24 Ore che: "Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può ...