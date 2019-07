Si schianta in auto contro un pullman per colpa del temporale | morta a 27 anni

Auto esce dall'autostrada e si schianta contro la scarpata : Una donna morta e una ferita grave: è il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A5 Torino-Monte Bianco, vicino al...

Si schianta con auto contro muro : 19enne in gravi condizioni : Roma – È ricoverato in codice rosso all’ospedale dei Castelli Romani un 19enne che nella notte tra sabato e domenica ha avuto un grave incidente stradale a Velletri. Il ragazzo si trovava a bordo della sua auto, sulla via Appia, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della macchina finendo contro il muro di cinta di una villa. Il 19enne e’ stato soccorso dal 118 e dai Carabinieri della stazione di ...

Taranto - auto si schianta frontalmente contro un bus : muore 19enne : Non ce l'ha fatta Pietro Cascione, un 19enne tarantino che questa mattina è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a Taranto, sulla strada che conduce a Statte, proprio nei pressi del muro di cinta dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Accelor Mittal. Pietro si stava recando sul posto di lavoro proprio nello stabilimento industriale in questione, era quasi arrivato, ma all'improvviso, per cause che sono tutte ancora in fase ...

Venezia - auto invade corsia opposta e si schianta contro un bus : due morti : Un'automobile ha effettuato un salto di corsia, provocando il frontale con un autobus di linea: in macchina viaggiavano tre bambini e tre adulti, due dei quali sono morti. Ferito il 45enne conducente dell'autobus, residente nel Portogruarese: ora è in ospedale per accertamenti. Uno dei bimbi sarebbe ferito in modo grave.

In macchina col figlio si schianta contro autocarro : muore un bimbo di 7 anni : L'auto su cui si trovavano padre e figlio, una Toyota Rav 4, avrebbe tamponato con violenza un autocarro, dal quale erano...

Incidente stradale sulla panoramica per Monreale - auto perde il controllo e si schianta : Un Incidente stradale si è verificato questa mattina tra Palermo e Monreale. Nel corso del sinistro, che si è verificato lungo la strada panoramica che da Palermo conduce sino alla cittadina normanna, è finita fuori strada una Fiat 500. Secondo quanto riporta BlogSicilia, l’impatto è avvenuto all’altezza della cosiddetta «curva di San Ciro». Non si conosce ancora se vi siano feriti. Sul posto l polizia municipale di Palermo e i ...

Si schianta con l’auto e uccide una 62enne : “Ha sterzato apposta quando l’ho lasciato” : L'incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di venerdì a Povegliano (Treviso) e costato la vita a una donna di 62 anni, Giuseppina Lo Brutto, potrebbe essere stato un tentato omicidio-suicidio.Continua a leggere

Auto si schianta contro un tir in autostrada : morti due giovani genitori - salvo il bimbo di 6 mesi : Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte sull'Autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera. Le due...

Incidente Brenzone sul Garda - auto si schianta contro muretto : morti un bimbo di 2 anni e la zia : Tragedia a Brenzone sul Garda, in provincia di Verona, dove nella serata di ieri si è verificato un Incidente in via Zanardelli in seguito al quale hanno perso la vita un bimbo di quasi 2 anni e la zia di 26. L'auto su cui viaggiavano, guidata dalla mamma del piccolo, è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento andandosi a schiantare contro un muretto.

Pavia : picchia la fidanza e fugge in auto ma si schianta - grave 40enne : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Ha picchiato la compagna mentre erano in auto, l'ha abbandonata sulla tangenziale Voghera-Casteggio, in provincia di Pavia, ed è ripartito. Ma pochi chilometri dopo si è schiantato contro il guardrail ed è rimasto gravemente ferito. E' successo ieri pomeriggio, quando u

Cosenza - coppia di fidanzati in moto si schianta contro auto : lei muore - lui è gravissimo : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una giovane donna di 33 anni ed il ferimento del suo fidanzato. Entrambi stavano viaggiando a bordo di una moto, quando per cause ancora da accertare, si sono andati a schiantare frontalmente contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre lui è stato trasportato d'urgenza in ...

Modena - si schiantano in autostrada mentre vanno a una festa : deceduti : "Ci aspetta la droga e il resto": il video, ancora sulla pagina Facebook di Fausto Dal Moro, parrucchiere di 36 anni, originario di Padova, è impressionante perché poco dopo quella diretta lui e l'amico sono morti. Dal Moro viaggiava su una Bmw 320 di proprietà di Luigi Visconti, operatore sociosanitario di 39 anni, originario di Napoli, che la guidava. Entrambi residenti a Reggio Emilia, sabato notte percorrevano il tratto dell'autostrada A1 ...

Dramma sull’autostrada A1 a Modena : auto sbanda e si schianta - due morti : Il Drammatico incidente stradale la notte scorsa nel tratto emiliano dell'A1 tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, all'altezza di Saliceta San Giuliano, in direzione di Bologna. Inutili i successivi soccorsi per le due vittime. Si tratta di due uomini di 35 e 39 anni che viaggiavano sulla stessa vettura.

Si schianta con l’auto contro un albero e muore : Shannon - 17 anni - stava inviando sms al fidanzato : La teenager inglese aveva appena superato l'esame di guida quando è finita fuori strada a Tasburgh, nel Norfolk, lo scorso ottobre. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. La giovane stava messaggiando col suo ragazzo, come evidenziato dagli screenshot mostrati anche in tribunale.Continua a leggere