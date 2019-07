“Non è più un gioco” Ilary Blasi | la decisione choc spiazza tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ladistupisce. La conduttrice ha deciso di lasciare il GF Vip. Ma come mai la signora Totti ha detto di no a un programma come il GF Vip? Perché dopo 4 anni ha detto di no lasciandosconcertati e delusi?ha spiegato le sue ragioni al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione – ha detto– Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo”. Insomma, ci sarebbero motivi personali dietro alladidi lasciare lo show. “È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei ...

lauraboldrini : Marco,scuse accettate, per l’impegno a non ripetere simili azioni nei miei e nei confronti di altre persone Ho tro… - PaolaTavernaM5S : Qualcuno sa dove sono andati a finire tutti quegli opinionisti, statisti, tecnici e superespertoni del buco del…l'o… - matteosalvinimi : Meno sbarchi, meno costi per l’accoglienza, meno business, più soldi per lo Stato. Mangiatoia esaurita, pacchia fi… -