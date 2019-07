Marinelli sarà Diabolik | nel cast anche Leone e Mastandrea

Il Diabolik dei Manetti Bros sarà con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : “Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano", spiegano Antonio e Marco Manetti introducendo il cast dell'adattamento cinematografico del personaggio cult creato da Angela e Luciana Giussani. "Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le ...