Mangia una lucertola per una sfida con amici e muore per salmonellosi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Pina Francone La vittima è un 34enne australiano, morto dopo dieci giorni di agonia per aver ingerito un geko per gioco Una folle e stupidacon glire una. Un uomo è morto, dopo giorni di agonia, per aver ingerito un geko. La vicenda in Australia: la vittima è David Dowell, padre di 34 anni, che qualche ora dopo il "gioco" si è sentito male, venendo portato d’urgenza in ospedale. Qui, al Mater di Brisbane, è stato ricoverato con una grave infezione da salmonella, che lo ha ucciso. Increduli e sotto choc glie la famiglia della vittima. Queste, riportate dal Messaggero, le parole della sorella di Dowell: "Ci siamo preoccupati nel momento in cui ha iniziato a vomitare ed era liquido verde, è stato allora che hanno telefonato all'ambulanza". Oltre al rimettere bile verde, l'urina del 34enne era nera e il suo stomaco si era gonfiato a ...

