huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La poltrona di Antonio Tajani potrebbe rimanere in mano italiana. Sono quattro i candidati alla presidenza del Parlamento europeo che verrannoti dall’Assemblea di Strasburgo:per i socialisti, Ska Keller per i Verdi, Jan Zahradil per i conservatori e Sira Rego per la sinistra. Non ci sono candidati dai popolari. Il tedesco del Ppe Manfred Weber si candiderà tra due anni e mezzo, nella seconda parte della legislatura.Dopo la nomina di un popolare (Ursula Von der Leyen) al vertice della Commissione Europea e di un liberale (Charles Michel) al Consiglio Europeo, potrebbe toccare a un socialista, e quindi a, assumere la guida dell’.La procedura. Nelle prime trezioni il candidato viene eletto solo se ottiene una maggioranza assoluta dei voti, ovvero almeno 376 voti su 751. Dal quarto voto lo scontro è tra ...

HuffPostItalia : La partita di David Sassoli. All'Europarlamento si vota il presidente - MascioliPaola : RT @fabiovicenzi2: @LegaSalvini Giornata storica per Salvini, Rackete libera, in Europa hanno nominato Ursula von den Leyen alla presidenza… - fabiovicenzi2 : @LegaSalvini Giornata storica per Salvini, Rackete libera, in Europa hanno nominato Ursula von den Leyen alla presi… -