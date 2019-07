Gli italiani sono 55 milioni | in calo dopo 90 anni In 5 anni scomparsa una città come

Wimbledon 2019 - tutti Gli italiani in campo oggi (mercoledì 3 luglio) : programma - orari e tv : Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno a Wimbledon 2019. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e parte probabilmente favorito per la sua maggior attitudine all’erba rispetto all’avversario. Dopo la straordinaria impresa contro Stefanos Tsitsipas, Fabbiano ne cerca un’altra ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (mercoledì 3 luglio). Il programma e gli orari : oggi mercoledì 3 luglio si aprono ufficialmente le Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atenei. In prima serata andrà in scena la Cerimonia d’Apertura allo Stadio San Paolo, nel corso della giornata sono in programma diverse gare anche se non assegneranno delle medaglie. Vedremo all’opera anche degli italiani tra ...

Convegno Andes - pochi stadi in regola per le norme Evac : sicurezza a rischio per Gli impianti sportivi italiani : pochi stadi rispettano le norme Evac per la sicurezza, è quanto emerso dal Convegno Andes svoltosi presso l’Allianz stadium di Torino “In tutta Italia pochissimi stadi risultano in regola per le norme Evac, richiamate nel decreto del 1996. E’ l’ennesima prova, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che sulla gestione della sicurezza nel nostro Paese serve più formazione e organizzazione”. E’ uno dei temi emersi dal 21esimo Convegno ...

Sondaggio - ecco cosa pensano Gli italiani del caso Sea Watch (e intanto la Lega vola) : Secondo una rilevazione di Swg la maggioranza degli intervistati si schiera contro la decisione della comandante, ma per 4...

Sea Watch 3 - anche il pm Guariniello contro la Germania : "Gli italiani hanno scontato la pena - i tedeschi no" : Raffaele Guariniello è il magistrato che sostenne l'accusa nel caso Thyssen-Krupp nel processo che ne seguì e ottenne sei condanne per omicidio colposo, inflitte ai massimi dirigenti dell'azienda. Oggi, terminata la sua esperienza in magistratura, è presidente della commissione sull'amianto istituit

Gli italiani tirano la cinghia - niente ferie per 20 milioni - Caos Blue Panorama : La crisi continua a farsi sentire costringendo gli italiani ad una riduzione della spesa per le vacanze, sottolinea una indagine Federalberghi. Atteso un giro d’affari di 21,8 miliardi in...

Tour de France 2019 - tutti Gli italiani in gara : spiccano Vincenzo Nibali e Fabio Aru - ci sono Bettiol e Viviani : Salvo novità dell’ultimo minuto, 15 italiani parteciperanno al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Un contingente abbastanza ridotto ma in linea con quanto visto negli ultimi anni, i nostri connazionali cercheranno di farsi valere in terra transalpina e hanno tutte le carte in regola per ben figurare in una Grande Boucle che si preannuncia estremamente impegnativa e avvincente. I riflettori saranno puntati in ...

Wimbledon 2019 - tutti Gli italiani in campo oggi (martedì 2 luglio) : programma - orari e tv : Nella seconda giornata del torneo di Wimbledon 2019 cinque italiani saranno protagonisti nei primi turni dei singolari, quattro in quello maschile e una in quello femminile. Salvatore Caruso farà il suo esordio a Wimbledon nel secondo incontro programmato sul campo numero 4, opposto al francese Gilles Simon, che quest’anno ha già battuto al Roland Garros addirittura per 6-1 6-2 6-4 ma che nel 2018 fece uno dei suoi migliori Wimbledon spingendosi ...

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. SuGli italiani che vincono sull’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Sondaggi politici - Gli italiani si fidano di Conte : scavalcato Salvini - crolla gradimento Di Maio : Scende il consenso del governo, in calo lieve quello di Matteo Salvini e in diminuzione molto più netta quello di Luigi Di Maio. In un momento in cui i Sondaggi evidenziano qualche difficoltà per il gradimento dei componenti del governo l'unico in controtendenza sembra essere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Bollette luce - gas e bollo auto. Quanto costano aGli italiani gli aumenti : Bollette luce, gas e bollo auto. Quanto costano agli italiani gli aumenti Bolletta della luce, bolletta del gas, bollo auto: sono solo alcune delle imposte che i contribuenti italiani devono pagare periodicamente. Voci di spesa che influiscono sui bilanci familiari in modo notevole, se consideriamo che dal 2010 al 2017 le tasse che abbiamo pagato sugli elementi soprastanti hanno registrato degli aumenti importanti. Per Quanto riguarda le ...

Spusu lancia il guanto di sfida aGli operatori italiani - compreso Iliad : Torniamo a parlare di Spusu, dopo una prima parentesi aperta non troppo tempo fa: l'operatore virtuale che fonderà la propria attività sulla rete Wind Tre ed il cui arrivo in Italia è previsto per il 2020. Come riportato da 'mvnonews.com', l'accordo con il vettore unico nazionale è stato appena stretto. L'idea è quella di seguire lo stesso modello proposto in Austria, anche se con le dovute differenze dettate dalle particolarità che ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luGlio - in campo Djokovic e sei italiani tra cui Fabbiano - Seppi - Sonego e Giorgi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ordine di gioco di oggi – Gli italiani in campo nella prima giornata Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri al torneo di Wimbledon. Il terzo Slam dell’anno si apre con la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Come da tradizione, ad aprire le danze sul Centre Court è chi ha vinto l’anno prima il ...

Il caldo sconvolge i consumi deGli italiani : boom degli acquisti di frutta e verdura : “La settimana più bollente dell’anno ha stravolto i consumi degli italiani con un boom degli acquisti di frutta e verdura in aumento del 20%, ma un balzo si registra anche per i gelati, la birra e l’acqua che aiutano a combattere la grande afa“: è quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature rispetto allo stesso periodo del mese scorso. “La svolta meteo ...