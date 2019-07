Giordano Mazzocchi dimentica Nilufar Addati | chi è la sua nuova fiamma

lanostratv

(Di mercoledì 3 luglio 2019)volta pagina: il nuovo flirt di luisembra aver finalmente voltato pagina dopo la sua relazione con. I due si sono ufficialmente detti addio qualche tempo e fa e sembra proprio che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne abbia già unaragazza al suo fianco. A rendere nota la notizia ci ha pensato il portale di Isa e Chia che riportato alcune fotografie scattate in gran segreto da una fan di. Gli scatti rubati mostrano l’ex corteggiatore in compagnia di un volto già noto al pubblico del piccolo schermo. Chi è lei? Rachele Risaliti, che ha vinto Miss Italia nel 2016. La fan dichiara che la Risaliti e l’ex fidanzato disono sembrati molto complici insieme, tanto da farle intuire che i due non fossero semplicemente amici.avvistato in Spagna con ...

