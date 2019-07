È stato ucciso Voortrekker | elefante gentile della Namibia | venduto a un

Caracas - avvocato : Acosta è stato ucciso : 3.05 La rappresentante diplomatica del Venezuela presso la Repubblica Ceca designata dall'Assemblea nazionale, Tamara Sujù ha denunciato ieri che il capitano di corvetta Rafael Acosta Arevalo è morto dopo essere stato torturato da agenti della direzione generale di controspionaggio militare, (DGCIM). Lo riferisce il portale di notizie "el pitazo" di Caracas.Su Twitter Sujù, avvocato penalista specialista in diritti umani, ha riferito che ...

L’uomo arrestato per l’omicidio del politico tedesco Walter Lübcke ha confessato di averlo ucciso : Stephan Ernst, l’uomo arrestato dalla polizia tedesca per l’omicidio del politico Walter Lübcke ha confessato di averlo ucciso: lo ha comunicato mercoledì il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, spiegando che Ernst ha anche confessato di aver avuto motivazioni politiche, legate alle

Chiavari - ex pentito Pino è stato ucciso per motivi economici. Presunto assassino arrestato grazie un a perito sordomuto : Non è legata a vendette di mafia la morte del collaboratore di giustizia Orazio Pino, ucciso a Chiavari il 23 aprile scorso con un colpo di pistola. Il 70enne, che era stato un uomo della cosca del boss di Catania Benedetto Santapaola, è stato ucciso per motivi passionali ed economici: nella notte gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato per la sua morte Sergio Tiscornia, operaio di 50 anni, fidanzato di Adriana ...

Roma - artista ucciso : arrestato 18enne : 10.02 I Carabinieri di Roma Casilina hanno individuato e arrestato J.M.A del 2001, di origini tunisine ma cittadino itano da pochii giorni,per l'omicidio di Umberto Ranieri,l'artista noto col nome di Nniet Brovdi,avvenuto a Roma, Largo Preneste, lo scorso 17 marzo. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, caratterizzata dai pochi elementi indiziari acquisiti dalle testimonianze, si è basata sulla analisi dei ...

Etiopia - ucciso il generale a capo del fallito colpo di stato. Governo : “Situazione totalmente sotto controllo” : Quattro morti eccellenti, tra cui il generale a capo dell’operazione, Asamnew Tsige. È l’unica certezza che resta, il giorno dopo il fallito colpo di stato in Etiopia. Le dinamiche, al contrario, non sono ancora del tutto chiare, ma soprattutto non è chiara la portata degli avvenimenti, che sono stati ridimensionati dal Governo in carica a “golpe regionale”. I fatti si sono svolti a Bahir Dar, capoluogo dello stato dell’Amhara, uno dei ...

Porto Cesareo - 20enne trovato morto : potrebbe essere stato ucciso - s'indaga : Stanno proseguendo serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, nel leccese, riguardo a quanto successo stamattina in un maneggio di Porto Cesareo, nota località turistica della costa ionica salentina, dove un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita. La vittima presentava una ferita alla tempia provocata da un'arma da fuoco, ovvero un fucile. In un primo momento si è ipotizzato che l'uomo avrebbe compiuto un ...

Mohamed Morsi - Erdogan accusa l’Egitto : “È stato ucciso”. I seguaci al processo : “Lasciato a terra per 20 minuti” : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato il governo dell’Egitto della morte dell’ex presidente egiziano Mohamed Morsi, avvenuta il 17 giugno durante il processo per spionaggio a suo carico. “Non è morto per cause naturali, è stato ucciso”, ha detto il Capo di stato turco. Morsi, leader dell’organizzazione islamista Fratelli musulmani, è stato uno degli alleati di Erdogan durante gli anni di presidenza. ...

Carabiniere travolto e ucciso - arrestato 34enne a cui avevano ritirato in passato la patente. Mattarella - profonda tristezza. Trenta - era un eroe nel suo quotidiano servizio : La notte scorsa, intorno alle 3, a Terno d'Isola (Bergamo), un Carabiniere è stato travolto e ucciso da un'auto a un posto di controllo. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L'Aquila) e che lascia una figlia 19enne. Un'utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte, in stato di ebbrezza al momento del fatto ...

