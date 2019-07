De Priamo | 14esimo autobus a fuoco da inizio anno | Raggi da guinness dei primati

romadailynews

Roma – "L'ennesimo incendio su viale Togliatti, dove un bus dell'Atac della linea 058 e' andato in fiamme durante il tragitto, e solo grazie alla prontezza dell'autista i passeggeri sono stati messi in salvo, conferma che l'amministrazionee' dadei. Si tratta della 14esima vettura che va adall'dell'. Dalla Giunta 5 Stelle ancora lassismo sulla manutenzione dei mezzi, al flop dei bus israeliani a noleggio e inutilizzabili si aggiunge la scia di vetture ferme a causa degli incendi". E' quanto dichiara in una nota Andrea De, capogruppo di Fdi in Campidoglio.