Carola Rackete non potrà lasciare l’Italia fino al 9 luglio | ha deciso la procura di

Sea Watch - cosa dice la gip di Agrigento su Carola Rackete : Nessun reato, la capitana: «ha agito nell’adempimento di un dovere» sui salvataggi in mare. «Nessun obbligo derivante dalle direttive ministeriali». «Il fatto va valutato alla luce di ciò che lo precede»

Altro schiaffo a Salvini : per la procura - Carola Rackete non può essere espulsa dall’Italia : Dopo la decisione del GIP di Agrigento, che non ha convalidato il fermo di Carola Rackete, la procura di Agrigento ha negato il nulla osta per l'allontanamento della capitana della Sea Watch dall'Italia, disposto dal prefetto. Dovrà restare qui in attesa dell'interrogatorio cui sarà sottoposta dalla procura per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Continua a leggere

Carola Rackete libera - in Italia fino al 9 luglio. Salvini : per gip vale più un migrante di un finanziere : La comandante della Sea Watch Carola Rackete ha lasciato nella notte l'abitazione di Agrigento dove è stata ospitata per due notti in attesa della decisione del gip arrivata nella tarda...

Sea Watch - la Procura di Agrigento : “Carola Rackete non può lasciare l’Italia” : La capitana della nave Sea Watch Carola Rackete non può lasciare l’Italia. È quanto ha stabilito la Procura di Agrigento, che le ha negato il nulla-osta all’allontanamento dal nostro Paese fino al 9 luglio, giorno in cui sarà interrogata dai pm che indagano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento di allontanamento emesso martedì dal prefetto di Agrigento dovrà essere comunque convalidato dalla ...

Matteo Salvini “Carola Rackete sarà espulsa”. Firmato il provvedimento : Matteo Salvini “Carola Rackete sarà espulsa”. Firmato il provvedimento Il ministro dell’Interno non ci sta e si sfoga in una lunga diretta su Facebook, attaccando veementemente l’operato della magistratura. L’ordine d’arresto per Carola Rackete non è stato convalidato e la capitana tedesca della nave Sea Watch 3 è tornata in libertà. Matteo Salvini dichiara di avere l’ordine ...

Sea Watch - la comandante Carola Rackete torna libera : Sea Watch, la comandante torna libera:"Sono sollevata dalla decisione del Giudice che considero una grande vittoria della solidarietà verso migranti

Retroscena sulla foto segnaletica di Carola Rackete : che ci fa un pensionato calabrese su un social network russo? : Carola Rackete nel momento dell’arresto (foto: Giovanni Isolino/Afp/Getty Images) Dietro il profilo di Giancarmine Bonamassa, accusato di essere stato il primo ad aver diffuso la fotografia dell’identificazione di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3, sul social network russo VKontakte, c’è un pensionato calabrese di sessant’anni. Questo è quanto ha scoperto Wired, grazie a un lavoro collaborativo che ha coinvolto anche esperti di ...

SeaWatch3 - Carola Rackete e affidi in Emilia : lasciate in pace la magistratura : In un'epoca in cui l'autorità giudiziaria è tirata di continuo in ballo dalla politica, bisogna difendere a ogni costo la sua autonomia e sfuggire alla pericolosa propaganda di coloro che oggi ci si avventano contro per massimizzare il proprio consenso elettorale: ne va della nostra libertà di cittadini.Continua a leggere

Anche JAx sta con Carola Rackete... e attacca Salvini sul palco durante il concerto : Il cantante, a Bologna, si schiera al fianco della Capitana della Sea Watch 3 e se la prende con il ministro dell'Interno. Dopo Emma Marrone, Anche J-Ax sta con Carola Rackete, rimpinguando la compagine musicale italiana che difende la Capitana. Impegnato in concerto a Bologna, il cantante si è schierato al fianco della comandante della Sea Watch 3, arrestata (e poi rilasciata) per aver attraccato al porto di Lampedusa, con 40 ...

Sea Watch - J-Ax difende Carola Rackete : 'Che cosa vuol dire che ha violato le leggi?' : Il caso della Sea Watch e la manovra con cui Carola Rackete ha scelto di forzare il blocco navale italiano non smette di animare i dibattiti e muovere le opinioni. La decisione del Gip di non convalidare l'arresto e di ritenere valide le motivazioni del capitano tedesco hanno ulteriormente contribuito ad accendere gli animi. Resta, però, sempre viva la presenza di due opinioni prevalenti. C'è chi ritiene la giovane tedesca qualcuno che ha ...

Sea Watch 3 - per Carola Rackete non è finita : "Telefonata sospetta" - si apre un altro fronte : Non è ancora finita per Carola Rackete, che dovrebbe temere una seconda inchiesta, quella sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il recupero dei migranti al largo della Libia. A confermarlo è lo stesso procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Finora non abbiamo rilevato la p

Carola Rackete - l’Anm : “Quando un provvedimento è sgradito a Salvini i magistrati sono accusati di fare politica” : “Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell’Interno, scatta immediatamente l’accusa al magistrato di fare politica“. Basta questa frase per capire il senso della nota diffusa dall’Associazione nazionale magistrati. Il sindacato delle toghe è intervenuto per denunciare “ancora una volta, commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti ...