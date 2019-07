Whatsapp | attenzione agli spioni | usano App gratuita

Attenzione al virus in arrivo da Whatsapp : basta una chiamata per ritrovarsi lo smartphone infettato : Un difetto nella sicurezza di WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ha permesso agli hacker di installare spyware sui telefoni. Lo ha annunciato lo compagnia, proprietaria anche di Facebook. La vulnerabilità – riportata per la prima volta dal Financial Times e nata a seguito dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp – ha consentito agli hacker di inserire software dannosi sui cellulari attraverso ...