Psg | ufficiale Sarabia | è il primo colpo di Leonardo DETTAGLI

Psg - ufficiale il divorzio con Buffon : “Ciao e grazie di tutto” [FOTO] : E’ ufficiale: il Paris Saint Germain e Gianluigi Buffon si separano dopo un anno soltanto. A renderlo noto lo stesso club sul proprio profilo Twitter: “Un gentiluomo sul campo e uno straordinario compagno di squadra. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie di tutto grande Gianluigi Buffon”. In basso il tweet del Psg. Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons ...