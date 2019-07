LIVE Cecchinato-De Minaur 0-3 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | subito break per l’australiano!

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Altre tre palleper De. 0-30non va a segno da sette punti. 0-3 Game fulmineo con Deche tiene la battuta a zero. 40-0 Dein totale fiducia, 3 punti rapidi per l’australiano. 0-2 La terza è quella buona: Destrappa il servizio a, avvio in salita per il siciliano. 40-A Terza occasione per De, altro game molto lungo. 40-40annulla anche la seconda palla, si va di nuovo ai vantaggi. 30-40 L’azzurro si difende sul primo. 15-40 Arrivano duepoint anche per l’australiano. 0-30 Deprovaa mettere pressione a. 0-1 Demantiene il servizio in un game lunghissimo, durato più di 11 minuti. A-40 Deannulla anche questa ed ottiene una palla game. 40-A Quarta pallaper unmolto ...

