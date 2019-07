Gianni Morandi a Bologna per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni | nuove date e

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019)in programma per lo spettacolo diin- Unadiandrà in scena tra novembre 2019 e gennaio 2020 per una serie di appuntamenti in programma tutti al Teatro Duse di.Alle 12già annunciate, se ne aggiungono adesso altre 4 per un totale di 16 appuntamenti nella stessa location per la residency che ripercorre il repertorio musicale di, live in esclusiva sul palco dello storico Teatro Duse della sua città.Dal primo novembre 2019 al 3 gennaio 2020sarà sul palco e accompagnerà i fan verso il nuovo anno attraverso uno spettacolo speciale in programma la sera del 31 dicembre. I prezzi dei biglietti per l'evento della notte di San Silvestro sono maggiorati rispetto a quelli delle altre serate. Qui sotto il dettaglio dei prezzi con i settori disponibili e tutte ledello spettacolo ...

