Emergenza rifiuti a Roma? Ama | La risolviamo entro Capodanno

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Emergenza rifiuti a Roma - l’allarme dell’ordine dei medici : “Si rischia l’emergenza sanitaria” : L’Ordine provinciale di Roma dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) lancia un nuovo allarme sull’Emergenza rifiuti della Capitale e il rischio che questa diventi Emergenza sanitaria. Il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, preoccupato per la situazione ha deciso di scrivere nuovamente alla prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al ministro della Salute, Giulia ...

Rifiuti Roma - Ordine dei Medici : “Si rischia l’Emergenza sanitaria” : Roma sta affrontando il problema della gestione e dello smaltimento dei Rifiuti urbani che “rischia ormai di diventare una vera emergenza sanitaria. La pericolosa combinazione di cumuli di spazzatura abbandonata intorno ai cassonetti strapieni e il caldo eccezionale di questi giorni sta, infatti, progressivamente trasformando la Capitale in una maleodorante discarica a cielo aperto, con forti rischi per la salute dei cittadini”: lo ...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi : “Basta con gli allarmismi - i trasbordi non sono discariche” : “Sgomberiamo ancora una volta il campo da inutili e strumentale allarmismi. Il trasbordo di rifiuti è un’operazione che prevede solo il loro passaggio da un camion piccolo a uno più grande, senza accumuli sul terreno. È un’attività del tutto sicura e non impattante che viene già effettuata in diverse zone di Roma“, scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I rifiuti non toccano terra, non si creano discariche o ...

Roma tra roghi e spazzatura : Raggi nomina l’assessore al Verde - ma non ha la delega ai rifiuti. Regione : “Emergenza” : Macchine rotte, trasbordi vietati da sollevazioni popolari, impianti privati in manutenzione da settimane e almeno mille tonnellate di rifiuti abbandonati in strada. Non si attenua la crisi estiva dei rifiuti a Roma. Una difficoltà che le opposizioni stanno cercando di cavalcare per prendere a spallate il Campidoglio e provare far cadere la sindaca Virginia Raggi. La quale continua a reagire invocando la “guerra dei rifiuti”. Fatto sta che da ...

Rifiuti - i cinque errori che soffocano Roma : ?ecco le cause che hanno portato Ama all?Emergenza : La crisi dei Rifiuti a 40 gradi poteva essere evitata. E poteva anche essere facilmente prevista. A Roma Capitale si scrivono post zelanti su Facebook in cui si distribuiscono colpe ad altri o si...

Emergenza rifiuti a Napoli - l'assessore Del Giudice : «Spazzatura dalla provincia : ho le prove - denuncio» : Resta un pugno nello stomaco quella mini discarica - molto puzzolente - al centro di piazza Bellini, sta lì da 4 giorni e gli operatori di Asìa giurano che per oggi dovrebbe...

Rifiuti : scongiurata Emergenza a Bellolampo - discarica Palermo resta aperta : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La discarica di Bellolampo non chiuderà. Il vertice di questo pomeriggio tra l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata, l’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania e i dirigenti aziendali e comunali, ha scongiurato l'emergenza Rifiuti nella discarica di Pal

Emergenza caldo e rifiuti a Roma - pediatra : “Tenete i bambini a casa” : “Sarebbe meglio che in questi giorni i bambini Romani, e in particolar modo quelli affetti da allergie, rimanessero a casa il più possibile. Con temperature così torride, unite all’Emergenza rifiuti, è infatti molto meglio optare per farli giocare in casa, magari con l’aria condizionata, piuttosto che andare in giro per la città sia a piedi che in auto, magari verso qualche parco giochi confinante con cassonetti straripanti di ...

Emergenza rifiuti a Roma : “Situazione igienica catastrofica” - “rischio infezioni e ratti” : “Dal punto di vista igienico la situazione è catastrofica, mentre dal punto di vista sanitario il rischio è reso probabile dalla proliferazione microbica, favorita anche dal caldo. I cumuli di rifiuti attirano da giorni topi, insetti e uccelli. E proprio ratti e insetti in passato hanno contribuito alla diffusione di epidemie“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e medicina preventiva ...

Emergenza rifiuti - Asl Roma 1 : rischio incendi da autocombustione o dolosi : “In generale stiamo tranquillizzando i cittadini, in quanto al momento, anche a nostro parere, non esiste un rischio infettivo diretto. Sicuramente, però, i rifiuti inorganici possono essere incendiati o prendere facilmente fuoco e a quel punto sì che si sprigionerebbero sostanze molto tossiche per la salute dei Romani“. A tracciare un bilancio dell’Emergenza rifiuti a Roma è Alessandra Brandimarte, del Servizio igiene e sanità ...

Caldo africano ed Emergenza rifiuti - la Regione Lazio allerta le Asl : “A Roma possibili effetti sulla salute pubblica” : Allarme della Regione Lazio che sui possibili effetti sulla salute pubblica della presenza di rifiuti nelle strade di Roma ha allertato le Asl. ”In reLazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle ...

Emergenza rifiuti Campania - De Luca : 'Unica soluzione è portarli fuori regione' : Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato un'intervista dove ha avuto modo di porre l'accento in merito all'Emergenza rifiuti. Il governatore non ha usato mezzi termini e ha spiegato il modo in cui poter risolvere la questione. Le dichiarazioni del presidente Vincenzo De Luca Queste sono le sue parole: "L'Unica soluzione alla crisi dei rifiuti è portarli fuori regione". In una nota si è espressa la regione Campania ...