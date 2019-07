Costa Smeralda | bambino segregato riesce a chiamare i carabinieri | ' Sono chiuso in camera'

Per un bambino di 11 anni la casa degli orrori era in Costa Smeralda : Porto Rotondo, vicino alla Costa Smeralda – C’è da chiederselo sempre più spesso. I fatti di cronaca ci parlano di genitori che procreano bambini, ma poi non li amano, anzi usano su loro violenza fisica o morale, torture fisiche, segregazione, isolamento. Il figlio è un gesto d’amore, (può essere un errore di gioventù), ma che comunque se accettato, per scelta, merita attenzioni, cure e rispetto e regala sorrisi ...

Di Maio si rilassa in Costa Smeralda con la fidanzata Virginia - due sirenetti (FOTO) : Momenti di relax e divertimento per il ministro Di Maio e la fidanzata Virginia Weekend al mare per Luigi di Maio e Virginia Saba, in costa Smeralda per qualche giorno tra amore, divertimento e famiglia. Il vicepremier e la fidanzata hanno passato una giornata in barca con un paio di amici, hanno pranzato in un ristorante … Continue reading Di Maio si rilassa in costa Smeralda con la fidanzata Virginia, due sirenetti (FOTO) at ...

Di Maio e Virginia Saba - il ballo in un locale vip della Costa Smeralda sulle note dei Thegiornalisti : Pina Francone Il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato a Poltu Quatu in compagnia della fidanzata, ancheggiando sulle note dei Thegiornalisti Non avevamo ancora visto Luigi Di Maio in versione ballerino ed eccoci accontentati. Il leader del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato pizzicato in un locale vip di Poltu Quatu (in provincia di Olbia-Tempio) in compagnia della fidanzata Virginia Saba, impegnato ad ancheggiare sulle ...

Big Sur Liscia Ruja - una Costa Smeralda in versione meravigliosamente hippy : L'immortale filosofia del «Peace & Love» è pronta a sbarcare in Costa Smeralda, in vista di una bella stagione 2019 dallo spirito molto, molto hippy. La Sardegna, insieme con i turisti che la raggiungeranno a poco a poco nella prossime settimane, è pronta ad arrendersi ufficialmente al «flower power», grazie alla recente inaugurazione del suo nuovo beach bar, il Big Sur Liscia Ruja: uno speciale concept che porta la firma di Luca Guelfi, ...