Calciomercato | Real Betis in pressing per Lunin | il suo arrivo favorirebbe il passaggio

Calciomercato Spagna - Real e Barça continuano ad insistere per Pogba e Neymar : L’intenzione è di non voler mollare la presa fino all’ultimo. Stiamo parlando del Real Madrid e di Paul Pogba. La stampa spagnola fa capire che i blancos non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna e proveranno ad accontentare Zidane. Stesso discorso tra il Barcellona e Neymar, anche se in questo caso c’è da considerare la forte resistenza del PSG sul prezzo. I parigini non hanno intenzione di fare sconti dopo aver ...

Calciomercato Napoli news/ Il Real vuole Fabian Ruiz : è incedibile - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, ultime notizie martedi 2 luglio 2019: tutte le voci, le indiscrezioni e le trattative sulle operazioni dell'estate.

Calciomercato Napoli : Per Albiol al Villarreal manca solo l’annuncio : Calciomercato Napoli: Dalla Spagna dichiarano che il Villarreal ha pagato la clausola per AlbiolCalciomercato / Napoli / Albiol / Villarreal – Per un difensore che potrebbe arrivare, Manolas, un altro se ne va.E’ di pochi minuti fa la notizia che, come riportato da Mundo Deportivo, il Villarreal avrebbe pagato la clausola rescissoria per Raul Albiol. Il difensore spagnolo, quindi, dovrebbe ritornare in LaLiga dopo ...

Calciomercato Napoli News/ Raul Albiol - è fatta con il Villarreal - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Calciomercato giovedì 27 giugno : Juve-De Ligt - è fatta. Real su F.Ruiz. Inter - ecco Dezko e Lazaro : Calciomercato 27 giugno- ecco tutte le trattative di oggi 27 giugno. MILAN– Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 20-25 milioni di euro più il cartellino di Areola per convincere i rossoneri a privarsi di Donnarumma. JUVENTUS– Accordo raggiunto con De Ligt. […] L'articolo Calciomercato giovedì 27 giugno: Juve-De Ligt, è ...

Calciomercato Real Madrid - Isco verso l’addio : Ceballos invece vuole convincere Zidane : Calciomercato Real Madrid – Obiettivo riscatto per il Real Madrid che è stato già grande protagonista sul mercato, la squadra si è nettamente rinforzata e Zidane potrà contare su una corazzata. Adesso il club si muove in uscita in particolar modo verso l’addio Isco, il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, il Manchester City pronto a follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Secondo quanto riporta ...

Calciomercato - le incredibili cifre spese dalle big europee : comanda il Real Madrid - ma… : La Juventus prova il colpo a effetto: de Ligt. Ma in ambito europeo, le rivali dei bianconeri per la Champions League si sono rinforzate spendendo cifre eclatanti, una su tutte il Real Madrid. I Blancos hanno già speso 303 milioni per Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy. E potrebbe non essere finita qui per il Real Madrid: nel mirino Pogba, Eriksen e Van de Beek. Il Barcellona non sta a guardare e risponde colpo su colpo ai rivali: ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More

Calciomercato Real Madrid - il sogno si chiama Mbappé : nel mirino anche un “italiano” : Calciomercato Real Madrid – Come riporta ‘Marca’, il sogno del Real Madrid si chiama Kylian Mbappé. L’obiettivo è, però, a lungo termine: più fattibile nell’estate 2020. Lo stesso Mbappè non si è espresso chiaramente in merito al proprio futuro, ma potrebbe rimanere al Psg per un altra stagione, ovviamente con un ritocco dell’ingaggio. In casa Real Madrid non è passato inosservato l’ottimo Europeo ...

Calciomercato - il Milan sogna Ceballos : Zidane lo scarica ma il Real non farebbe sconti : Il Calciomercato del Milan guarda in Spagna per provare a rinforzare il centrocampo. Il quotidiano iberico As nella sua edizione on line aggiorna oggi la situazione di Dani Ceballos. Il centrocampista è al centro di un piccolo scontro tra il presidente Florentino Perez e l'allenatore Zinedine Zidane. Il primo crede fortemente nel talento del giocatore che sta brillando anche negli Europei Under 21, mentre il secondo non è per niente convinto che ...

Calciomercato Milan – Maldini a lavoro a Ibiza : pizzicato in un bar con un terzino del Real Madrid [FOTO] : Il Milan punta a due giocatori del Real Madrid: la strategia del club rossonero per ‘ammorbidire’ Perez Il Milan sta lavorando sodo per costruire la nuova squadra: dopo gli addii di Leonardo e Gattuso e l’arrivo di Giampaolo, Maldini, Boban e Massara puntano a far rinascere il club rossonero. Il dt della squadra Milanese è stato pizzicato oggi in un bar a Ibiza insieme ad un giovane terzino del Real Madrid. La foto, ...

Calciomercato Milan – Maldini - colloquio positivo con il Real Madrid : ecco gli obiettivi rossoneri : Paolo Maldini incontro i dirigenti del Real Madrid per sondare la disponibilità di alcuni giovani talenti: il Milan pesca fra i talentuosi esuberi dei Blancos “È andata bene“, poche parole quelle pronunciate da Paolo Maldini al suo ritorno da Madrid. Poche parole, che però fanno sorridere i tifosi del Milan. Il neo dirigente rossonero si è recato nella capitale spagnola per sondare i margini di cessione di alcune stelle che i ...

Calciomercato Milan - missione a Madrid : spesa in casa Real : Calciomercato Milan – Il Milan ha deciso di affidarsi all’allenatore Giampaolo, una scelta coraggiosa per provare a migliorare il risultato della scorsa stagione e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta di certo a guardare, nelle ultime ore missione a Madrid per provare ad intavolare qualche trattativa. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Dani Ceballos, il ...

Calciomercato Real Madrid - 53 milioni e Ceballos per avere Eriksen : Calciomercato Real Madrid – Secondo il quotidiano inglese “The Sun” il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire soldi e Ceballos al Tottenham pur di avere Eriksen. Da tempo Ceballos non rientra più nei piani dei Blancos e di Zidane, mentre Eriksen ha dichiarato più volte di voler andar via da Londra. Il Real Madrid vorrebbe provare ad accontentare tutte le parti offrendo al Tottenham 53 milioni di euro più il cartellino del ...