Bruce Campbell conferma lo sviluppo di un nuovo gioco Evil Dead

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019), l'uomo che interpreta Ash Williams nei film e nelle serie di, hato un, segnala DSOGaming. Secondo, questoè sviluppato per console e PC e non sarà un titolo VR.Sfortunatamente, non sono stati condivisi ulteriori dettagli su questodi. Non sappiamo quando uscirà, se sarà destinato ad uscire nel 2019 o nel 2020, o se arriverà su piattaforme attuali o di prossima generazione.Leggi altro...

Eurogamer_it : un nuovo gioco #EvilDead è in sviluppo. - FPSREPORTER : Evil Dead: Bruce Campbell conferma lo sviluppo di un nuovo titolo - 3cinematographe : #Mysterio - come sarebbe apparso in #SpiderMan 4 di Sam Raimi -