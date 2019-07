Bolzano | 15enne raccontò di esser stata violentata da nigeriani | ' Ho inventato tutto'

15enne denuncia stupro a Bolzano ma poi ammette : tutto inventato : 15enne denuncia stupro a Bolzano ma poi ammette: tutto inventato La minorenne aveva denunciato l’aggressione a maggio. Durante gli accertamenti, però, ha svelato al pm e alla psicologa consulente di aver mentito per attirare le attenzioni del fidanzato Parole chiave: ...

Una 15enne di Bolzano che aveva denunciato di essere stata violentata lo scorso 6 maggio ha detto di essersi inventata tutto per attirare l'attenzione del suo ragazzo. Lo ha detto la procura di Bolzano con un comunicato

Lo stupro di una 15 a maggio lungo una ciclabile a Bolzano ha suscitato grande clamore mediatico, ma è stato inventato dalla ragazza per attirare l'attenzione del suo fidanzato. Lo fa sapere la Procura, che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari. Nel corso degli accertamenti la ragazza ha spontaneamente dichiarato al pm e alla psicologa consulente che si è trattato di una

Aveva detto di essere stata violentata mentre percorreva una pista ciclabile a Bolzano, lungo l'Isarco, per tornare da scuola. I giornali scrissero che la polizia seguiva la pista delle confraternite nigeriane. In piazza erano stati organizzati sit-in e manifestazioni, naturalmente con la partecipazione di alcune forze politiche. Ma la 15enne, presunta vittima, non è mai stata stuprata: si è inventata tutto, lo ha fatto per attirare le

Dopo due mesi di indagini, l'adolescente ha confessato di essersi inventata la storia della violenza sessuale per attirare l'attenzione del suo ragazzo Svolta clamorosa sul presunto caso di stupro denunciato da una adolescente di 15 anni di Bolzano lo scorso 6 maggio. A seguito di serrate indagini è emerso che la giovane, in realtà, non ha mai subito violenza sessuale. La ragazza aveva raccontato di essere stata

Non ha subito nessuna aggressione né alcuno uno stupro la 15enne che nel maggio scorso aveva denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale lungo una pista ciclabile a Bolzano. A smentire quella storia è stata la stessa adolescente che ha ammesso: "Ho inventato tutto per avere più attenzione". Lo fa sapere la locale Procura della Repubblica che indagava sul caso e che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari.

La polizia di Bolzano sta cercando le due persone che nel primo pomeriggio di lunedì hanno aggredito e violentato una 15enne che stava tornando a casa da scuola in bicicletta. Si tratta di due cittadini nordafricani, fuggiti subito dopo l'aggressione. Al loro identikit si è arrivati grazie alla testimonianza della giovane vittima, soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale per le cure di rito.

Sono stati prima fermati e successivamente rilasciati i due uomini inizialmente sospettati di aver violentato una ragazza di 15 anni di Bolzano: fin dai primi approfondimenti investigativi infatti è stato chiaro che non avevano avuto nessun ruolo nella vicenda. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la giovane tornava a casa da scuola in bicicletta.

Stupro Bolzano, una 15enne è stata violentata mentre tornava a casa da scuola: rilasciati i due uomini fermati

Fermata mentre stava tornando a casa da scuola e stuprata in pieno giorno, lungo il Talvera, nei pressi dello stadio Durso. L'orrore è andato in scena a Bolzano, vittima una 15enne, che non è riuscita a fuggire dalle due bestie che hanno a lungo abusato di lei, per poi fuggire

Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al coinvolgimento di entrambi gli uomini. La violenza sull'adolescente è avvenuta lunedì 7 maggio mentre la giovane tornava da scuola

Stupro della 15enne a Bolzano: fermati e poi rilasciati due sospettati Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al coinvolgimento di entrambi gli uomini. La violenza sull'adolescente è avvenuta lunedì 7 maggio mentre la giovane tornava da scuola in bicicletta e si dirigeva verso casa

Sono stati fermati e rilasciati due uomini sospettati della violenza sessuale ai danni di una 15enne a Bolzano. Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al