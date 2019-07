Berrettini-Baghdatis | Wimbledon 2019 | data | programma | orari e tv del secondo turno

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Matteocentra il: sull’erba inglese l’azzurro annichilisce lo sloveno Aljaz Bedene, rimontandolo e spazzandolo via con un netto 3-6 6-3 6-2 7-6 (3) in poco meno di tre ore di gioco. L’italiano, numero 17 del seeding, ora sfiderà la wild card cipriota Marcos, che ha vinto tre set contro il lucky loser canadese Brayden Schnur. L’incontro delsi disputerà giovedì 4 luglio, cono da definire e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affia SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito ilcompleto della sfida: Tabellone singolare maschileGiovedì 4 luglio,o da definire Matteo(Italia, 17)-Marcos(Cipro, WC) Diretta tv su SkySport Diretta ...

