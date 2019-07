Missione Beyond Luca Parmitano | data lancio e obiettivo sulla ISS

termometropolitico

(Di lunedì 1 luglio 2019)ISS È iniziata ufficialmente la fase di quarantena per, la prima parte si svolgerà dal 28 giugno al 3 luglio, poi sarà isolamento fino alè unaspaziale, la quale avrà come capo proprio, che dirigerà la Stazione Spaziale Internazionale. In questa prima fase sarà permesso agli astronauti di rimanere ancora con le famiglie ma di non frequentare luoghi affollati. Andiamo a scoprire tutti i dettaglie qual è il suoprincipale.: la scelta del nome e i dettagliha scelto il termine, il quale significa Oltre. Questa parola sottolinea l’importanza del programma spaziale, per una continua conoscenza dell’universo, perché l’esplorazione del medesimo è parte fondamentale nel ...

