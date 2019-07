La Cgil contro l' outlet di Serravalle | Licenziato un dipendente perchè non parla

M5S e la Cgil : “noi contro le pensioni d’oro voi le prendete” : Il M5S si scaglia contro la CIGL. Il motivo è la critica del sindacato alle politiche del governo giallo-verde. I Pentastellati ricordano il tema delle pensioni d’oro. Mentre loro le combattono, la CGIL le prende. Un modo piuttosto spicchi per risolvere la questione. Il tutto perché è stata mossa qualche critica: Dove trova il coraggio di attaccarc la CGIL non si capisce. Anzi, ve lo diciamo noi: noi combattiamo per difendere i ...

Livorno - la Cgil invia una mail ai dipendenti del Comune : “Votate contro il fascismo”. Sindacato : “Niente di strano” : Un attacco alla giunta Nogarin, ai “vecchi e nuovi fascismi” rappresentati dalla Lega e quindi, di conseguenza, l’endorsement per il candidato del Pd, Luca Salvetti. A quattro giorni dal ballottaggio di Livorno, martedì ai dipendenti del Comune è arrivata per posta elettronica una lettera e un comunicato firmati Cgil che invitavano espressamente i propri iscritti (e non) ad allontanare lo spauracchio della destra in città e votare per il ...

Punto nascita Sulmona : Cgil - mobilitazione contro chiusura : L'Aquila - "In carenza di atti concreti nell'immediato, ci dichiariamo sin da ora pronti alla mobilitazione per la salvaguardia del Punto nascita, per l'adeguamento del fabbisogno del personale e per la garanzia dei servizi sanitari costituzionali. Nel frattempo verrà immediatamente inviata una richiesta di audizione alla V Commissione Consiliare della Regione Abruzzo 'Salute, Sicurezza, Sociale, Cultura, Formazione ...

Sindacato pensionati Cgil contro il governo : Nel prossimo mese di giugno il cedolino dei pensionati darà più leggero per via di due motivi: il conguaglio per via del taglio della rivalutazione delle pensioni 2019 previsto dalla Legge di Bilancio; il taglio alle pensioni d’oro. Lo conferma l’Inps tramite il proprio sito ufficiale che sottolinea come il primo provvedimento riguarderà le pensioni superiori a tre volte la cifra minima, ovvero a partire da 1552 euro lordi/mese, percepita da ...

Blutec : Cgil a Di Maio - 'subito incontro su futuro azienda' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Cgil nazionale, Fiom Cgil Sicilia e Cgil Palermo chiedono al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio di convocare "urgentemente" l'incontro per Blutec, dopo la conferma del commissariamento dell’azienda da parte del tribunale di Torino. "Il ministro deve riporta