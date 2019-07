Insalata estiva con surimi di granchio

cosacucino.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019)condiL’condiè un piatto unico ricco di sapori e di colori, arricchito dal gusto di una semplice vinaigrette al limone che le conferisce una leggera nota aspra che ben si sposa con la dolcezza del. Perfetta da servire come contorno ma anche come antipasto. Si prepara con facilità e può essere realizzata anche qualche ora prima di essere servita e lasciata poi a riposare in frigorifero per far assorbire al meglio tutto il sapore del condimento. Ingredienti •250 g di•q.b di rucola •1/2 cipolla rossa •q.b di olive nere •1/2 peperone •1 cucchiaio di succo di limone •q.b di sale •q.b di pepe •q.b di erba cipollina •8 pomodorini •3 cucchiai di olio extravergine d’oliva •2 cucchiai di aceto Preparazione Per preparare la vostracondiper prima cosa mettete a scongelare per 30 ...

