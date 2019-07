Il sottovuoto… è Cult!

laragnatelanews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il futuro è chiaro: sottovuoto! Questa tecnica di cottura sperimentata nei migliori ristoranti, che permette di mantenere le proprietà degli alimenti e il gusto alla massima espressione, approda anche nella nuova apertura del Burger Bistrot CULT in zona Prati a Roma. Una nuova sede in via Ostia 29 nata da una idea di Matteo Coppelli, giovane cuoco romano e di Federica Lucantoni, sua compagna nella vita e nella missione in sala, per portare questa cucina alla bocca di tutti, anche di chi vuole mangiare un hamburger velocemente dopo una passeggiata di shopping o dall’uscita del lavoro. Carni di prima scelta che provengono da un allevamento abruzzese con pascoli biologici, bistecca di tomahawk tutta italiana, mentre la costata e per la pichana solo Rubia Gallega di provenienza spagnola, considerata una delle migliori carni bovine al mondo. Un moderno concept di ristorante, colorato e ...

