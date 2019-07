Guardiola | “Ho bisogno di nemici | di persone che mi odiano”

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’allenatore del Mancheser CIty ha rilasciato una lunga intervista ieri parlando della sua carriera e del suo modo di allenare. Innanzitutto Pep ha parlato di cosa è cambiato in questi anni nel suo modo di allenare e cosa vorrebbe insegnare la giovaneche cominciò: «Dire “questo è così ed è sempre cosi’” non funziona. Nel calcio i giocatori devono continuamente trovare il modo di cambiare gioco e riadattarlo» Parlando della stagione conclusa e delle difficoltà di portare a casa la Premier che il City ha incontrato e superato, ma soprattuto delle numerose critiche sollevate in prima persona a lui, Pep ha commentato: «Nello sport ci sono sempre, come in tutti gli sport. Ma è una sfida. Io hodi. Hodi gente che parla male. Hodiche mi odiano. Quando ledicoo che c’è qualcosa che non va è il momento di ...

