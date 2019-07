Con Passa a Lycamobile a 9 | 90 euro al mese chiamate anche internazionali | SMS | 60 Giga

Verstappen supera Leclerc Con una ruotata - Vettel passa Hamilton Diretta : 69° giro - Verstappen si butta all'interno di Leclerc e lo passa con una ruotata 67° giro - Verstappen infila Leclerc, le due monoposto sono appaiate, ma Leclerc ripassa...

Napoli Teatro Festival - nel chiostro non passa l’aria. Come si fa - Con questo caldo? : Che facesse caldo, tanto caldo, si sapeva, il termometro segnava 36 gradi all’ombra. Immaginate adesso un giovane anziano di 96 anni, Aldo Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, a parlare nel chiostro di Santa Caterina al Formiello, con il tetto “sigillato” da una struttura plastificata, gremito di gente. Effetto serra, non passava un filo d’aria. Ospiti il poeta Rino Mele, docente di Storia del Teatro, 82 anni, e il regista tanto ...

Angela Merkel dopo il seCondo malore : “Come arriva - poi passa” : Angela Merkel ha assicurato di sentirsi bene, dopo il secondo episodio di tremore che l’ha colta durante una cerimonia pubblica in presenza del presidente federale Frank-Walter Steinmeier a poche ore dalla partenza per il G20 di Osaka. “Sono sicura che come arriva, poi passa“, ha spiegato, rispondendo ai giornalisti che la interpellavano sulle sue condizioni di salute. La cancelliera ha precisato di “non aver nulla di ...

Napoli - Koulibaly si racConta : dalla gaffe Con Benitez alla “pazzia” di Sarri - passando per De Laurentiis : Intervistato da The Players Tribune, Kalidou Koulibaly svela curiosi aneddoti sul suo arrivo a Napoli, su una gaffe con Benitez e sulla “pazzia” di Sarri. Il difensore senegalese ricorda la trattativa tra il Genk e il Napoli, quando fu voluto fortemente da Benitez: “Giocavo al Genk in Belgio e il mio amico Ahmed sarebbe venuto a stare da me per qualche giorno. Stavo aspettando che arrivasse in stazione quando ricevetti ...

L'evoluzione della nuova Passat : elettrica - automatizzata e Connessa : Volkswagen lancia a settembre la Passat più innovativa di tutti i tempi aggiungendo un altro capitolo alla storia di...

Stop export armi saudite Contro lo Yemen. Passa mozione Lega-M5S : È stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5S-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen.La mozione è Passata con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 ...

Elisa Isoardi : "Ora guardo Con serenità al passato - ma dopo Matteo Salvini non voglio più uomini" : “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”, confida Elisa Isoardi al settimanale Oggi in ...

Un posto al sole - puntata di lunedì : Vittorio passa la serata Con Anita : Prosegue l'appuntamento in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di regalare nuove sorprese al pubblico. Le anticipazioni dell'episodio numero 5281 trasmesso alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Vittorio (Amato D'Auria). Il giovane Del Bue vedrà complicarsi i piani dopo l'arrivo di Anita che lo convincerà a non ...

Conti Pubblici : Salvini - 'alzare Iva? dovranno passare sul mio corpo' : Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Se mi chiedono di dissanguare le imprese o di alzare l'Iva, dovranno[...]

Concorso Dsga - pubblicati tutti i risultati della preselettiva : in Puglia si passa Con 92 : Finalmente il quadro è completo. Ci sono tutti i risultati delle prove preselettive del Concorso Dsga, che si sono tenute nei giorni 11-12-13 giugno. Ogni regione ha pubblicato, tramite il proprio Usr, l'esito di questo primo test per i candidati. Ovvero 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti. C'è da dire che l'affluenza a questo Concorso è stata abbastanza bassa. Si è presentato infatti solamente il 33% dei ...

Le Donatella - Silvia Provvedi : "Corona è acqua passata". Giulia : "La mia storia Con Gollini è finita ma non voglio parlarne per ora" : Le Donatella, il duo di gemelle modenesi composto da Giulia e Silvia Provvedi, proverà, quest'estate, a ritagliarsi un proprio spazio nel magico mondo dei tormentoni estivi con il loro nuovo singolo Scusami ma esco, la canzone che ha segnato il loro ritorno alla musica dopo tanta televisione.Le due gemelle 25enni, infatti, in questi anni, dopo la partecipazione a X Factor che le ha fatte conoscere al grande pubblico, hanno partecipato anche a ...

Pallanuoto : Francesco Di Fulvio rinnova Con la Pro Recco - Niccolò Figari e Jacopo Alesiani passano al Brescia : Si infiamma il mercato in questa calda estate per la Pallanuoto al maschile, che ha da poco terminato le competizioni per club. Molte, come di consueto, le trattative: in Serie A1 sono tanti i movimenti anche nelle compagini dei big. La notizia più importante è arrivata in mattinata e riguarda la Pro Recco: i campioni d’Italia avranno ancora in rosa Francesco Di Fulvio, stella del Settebello. Per l’attaccante rinnovo fino al ...