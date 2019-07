Calciomercato Atalanta | ultime notizie | il punto sulle trattative

Calciomercato - le ultime trattative : la Spal ha scelto il nuovo Lazzari - le mosse di Udinese - Parma e Atalanta : Calciomercato – Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019-2020. Le squadre sono, però, già attive. La Spal, rassegnatasi ormai a perdere Lazzari (Lazio), si cautela. L’eredità del forte esterno dovrebbe passare nei piedi di Rasmus Kristensen, calciatore dell’Ajax e della Danimarca Under 21. Intanto arriva Igor, difensore centrale del Salisburgo che ha firmato fino al 2023. Sempre in ...

Calciomercato Atalanta : si segue la linea Juventus : mi elimini? Ti compro : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua a lavorare sul mercato per regalare una squadra da Champions a Gasperini. Dopo la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, che l’ha eliminata dalla Champions, e sta provando a prendere de Ligt, autore di un gol decisivo per l’Ajax all’Allianz Stadium, gli orobici provano a percorrere la stessa strada. Mi elimini? Allora ti compro. L’ultima idea ...

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Muriel è un nuovo calciatore nerazzurro : L’accordo era stato raggiunto da qualche giorno, ma mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata poco fa: Luis Muriel è un nuovo giocatore dell’Atalanta. La nota del club bergamasco diffusa sul sito ufficiale. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il calciatore Luis Muriel. Muriel è nato a Santo Tomás il 16 aprile 1991. Nazionale colombiano, dotato di grande velocità, tecnica ed ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato Atalanta - pazza idea Guarin : Percassi valuta il rilancio del colombiano : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha dimostrato già in queste settimane di voler rinforzare una rosa già competitiva in campionato per fare bene anche in Champions League. La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, ...

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato Atalanta - Muriel atteso nei prossimi giorni a Bergamo : previste visite e firma : Infortunatosi in occasione del match di esordio in Copa America, Muriel arriverà in Italia nei prossimi giorni per visite mediche e firma con l’Atalanta Luis Muriel è il primo colpo dell’Atalanta per la Champions League, un rinforzo di valore per Gasperini che punta a ben figurare nella massima competizione europea per club. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il club nerazzurro ha già raggiunto l’accordo con il Siviglia sulla ...

Calciomercato Atalanta - show nerazzurro : dopo Muriel assalto a Fofana : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta non ha intenzione di farsi trovare impreparata e pensa veramente in grande per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato ed in Champions League. Nella serata di ieri ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante Muriel, un colpo da novanta per il reparto avanzato ed adesso si è concentrata per il centrocampo. Secondo quanto riporta ...

MURIEL ALL'ATALANTA/ Calciomercato - primo colpo per la Champions : le cifre : MURIEL ALL'ATALANTA: primo regalo a Gasperini in vista della Champions League. L'ex Fiorentina arriva a titolo definitivo dal Siviglia.

Calciomercato Atalanta - che colpaccio! Arriva Muriel [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Atalanta – I bergamaschi vogliono fare sul serio e, dopo aver fatto la voce grossa sul campo, stanno provando a fare lo stesso sul mercato. C’è da ben figurare in Champions League, storico traguardo raggiunto in seguito allo splendido terzo posto in Serie A. Come comunicato dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio alla trasmissione Sky “Calciomercato – L’originale”, infatti, gli ...

Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions - arriva Muriel : cifre e dettagli : Colpo da Champions per l’Atalanta! Chiuso, nella notte, l’affare Muriel con il Siviglia: i bergamaschi compongono un attacco da sogno con Duvan Zapata L’Atalanta batte un Colpo da Champions. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Siviglia per portare Muriel a Bergamo a titolo definitivo. L’attaccante colombiano, attualmente infortunatosi in Coppa America, ...