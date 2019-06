Beach volley | Campionato del Mondo Amburgo 2019 1 luglio Tris di coppie azzurre a

Beach volley - cala il sipario a Cesenatico : i risultati della seconda tappa del campionato assoluto : Questi i risultati della seconda tappa del campionato italiano di Beach Volley svoltasi a Cesenatico Record di coppie presenti nella seconda tappa del campionato italiano di Beach Volley appena conclusa a Cesenatico. 110 coppie per un totale di 220 atleti che da venerdì ad oggi si sono dati battaglia sui 7 campi allestiti sotto al grattacielo di Cesenatico per vivere un altro week end di emozioni sulla sabbia. Come in un dejavù a vincere ...

Mondiali di Beach volley – Lupo-Nicolai volano ai sedicesimi : Campionati Mondiali Beach Volley: Lupo-Nicolai staccano il pass per i sedicesimi Nella terza giornata di gare dei Campionati Mondiali di Amburgo, è arrivata la seconda qualificazione azzurra alla fase ad eliminazione diretta. Dopo il pass conquistato ieri da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, anche i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono assicurati un posto ai sedicesimi di finale, grazie a due prestazioni ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Lupo/Nicolai travolgenti! Sconfitti gli austriaci e seconda fase conquistata : Una prova convincente e molto positiva quella offerta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel pomeriggio tedesco nella seconda sfida del girone preliminare dei Mondiali di Amburgo contro gli austriaci Seidl/Weller, coppia coriacea e solida che oggi, però, ha dovuto alzare bandiera bianca in due set davanti allo strapotere degli azzurri. Lupo/Nicolai hanno iniziato molto forte conquistanjdo un buon vantaggio dalle prime battute del match e vincendo ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Bertozzi/Scampoli restano giù dal podio. finale per il bronzo ad Alvarez/Moreno : Resta giù dal podio la coppia italiana composta da Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Ancora una prova al di sotto degli standard mostrati nei giorni preedenti per le due azzurre che sono state sconfitte 2-0 dalla coppia spagnola Alvarez(Moreno nella finale per terzo posto della rassegna continentale giovanile. Spagnole sempre avanti nel primo set fino al 21-17 che ha regalato loro il vantaggio. Nel ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Olandesi troppo forti : sarà finale per il bronzo per Scampoli/Bertozzi : sarà finale per il bronzo per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Le azzurre non sono riuscite a superare l’ostacolo olandese costituito dalla solida coppia Schoon/van Driel, sempre protagonista a livello giovanile nelle ultime stagioni, e si sono arrese con il punteggio di 2-0. Decisivo il primo set con le Olandesi travolgenti e le azzurre in grado di raccogliere soltanto 9 punti. Maggiore ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019 (30 giugno) : Lupo/Nicolai a caccia del pass per i sedicesimi : Dopo la scorpacciata di ieri con tre vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre ai Mondiali di Amburgo, oggi per i tifosi azzurri ci si può concentrare sul binomio più atteso, composto da Paolo Nicolai e Daniele Lupo che, dopo il facile debutto di ieri contro i rappresentanti del Mozambico Soares/Nguvo, oggi sono attesi da un impegno più duro e decisivo per il superamento del primo turno. Di fronte gli azzurri si troveranno alle 15 la coppia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cesenatico. Manni/Bonifazi e Toti/J. Allegretti ancora nella top 4 : Manni/Bonifazi e Jessica Allegretti/Toti rispondono ancora una volta presente alla chiamata del Campionato Italiano che sta vivendo la sua seconda tappa nell’incrocio con il BPER Beach volley Tour a Cesenatico. Oggi la giornata dedicata alle fasi eliminatorie del main draw, tornato con la formula del doppio tabellone e spettacolo a oltranza con tantissime partite di alto livello. In campo maschile, assieme a Manni/Bonifazi, già sul terzo ...

Mondiali Beach volley – Menegatti e Orsi Toth ai sedicesimi : ok Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai : Menegatti-Orsi Toth ai sedicesimi, ok Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai, sconfitta per Ranghieri-Carminati: il resoconto della seconda giornata dei Campionati Mondiali di Beach Volley E’ in corso ad Amburgo la seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali di Beach Volley. Nel torneo femminile, è già arrivato un primo importante verdetto, con la coppia azzurra composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che si è assicurata un pass per ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Tutto facile per Lupo/Nicolai al debutto contro Soares/Nguvo : Tutto facile, come da pronostico, per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che non hanno incontrato particolari difficoltà nel debutto al Mondiale di Amburgo contro i rappresentanti di Mozambico Soares/Nguvo, vincendo 2-0. Partita senza storia con solo una breve fase di equilibrio nel primo set che gli azzurri hanno dominato nella seconda fase vincendo 21-12. Nel secondo parziale gli africani sono proprio usciti dal match commettendo anche errori ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Rossi/Carambula : che rimonta! Battuti Koekelkoern/Van Walle e qualificazione più vicina : Una rimonta da favola per Enrico Rossi e Adrian Carambula che sono andati ad Amburgo per sparigliare le carte e regalare spettacolo e stanhno riuscendo perfettamente nell’impresa. Nella seconda parteita della loro prima avventura mondiale, gli azzurri ad un certo punto sembravano fuori dai giochi, con la qualificazione appesa ad un filo sottilissimo. Sotto 0-1 e 6-10 nel secondo set contro i belgi Koekelkoeren/Van Walle, però, ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Scampoli/Bertozzi in SEMIFINALE! Quinti Marchetto/Di Silvestre : Ancora l’Italia nella top four di un grande evento internazionale giovanile. Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli sono in semifinale al Campionato Europeo Under 20 di Goteborg e domattina affronteranno le olandesi Schoon/Van Driel per un posto nella finale dove, con ogni probabilità, ci saranno le “solite” russe Bocharova/Voronina. Bertozzi e Scampoli hanno compiuto l’ennesimo capolavoro del loro Europeo superando anche ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis : travolte le paraguaiane : Tutto facile, come da pronostico, per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che travolgono con un secco 2-0 le paraguaiane Michelle/Pati e conquistano con un turno di anticipo l’accesso alla fase ad eliminazione diretta con la possibilità di giocarsi il primo posto e dunque affrontare al primo turno una coppia più “abbordabile” contro la tedesche Ittlinger/Laboureur, già sconfitte a Varsavia nell’ultimo torneo prima del ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Ranghieri/Caminati sconfitti a testa alta da Stoyanovskiy/Krasilnikov ma non è finita : Niente da fare, come da pronostico, per Alex Ranghieri e Marco Caminati nella sfida contro i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov che vincono 2-0, mettono al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta e si giocheranno con Doppler/Horst il primo posto nel girone con la possibilità di affrontare un avversario più “morbido” al primo turno. Prova comunque tutt’altro che negativa della coppia italiana che per lunghi tratti ha ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...