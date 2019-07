A5 | auto precipita da cavalcavia Torino-Aosta Morta una donna | ferita una disabile

auto precipita dal cavalcavia sull’autostrada A5 Torino – Aosta : muore donna - ferita un’amica : L'incidente è avvenuto subito dopo il casello di Settimo Torinese: il bilancio è di una donna morta e una ferita, entrambe erano a bordo dell'Autovettura.Continua a leggere

India : autobus precipita in una gola - venticinque morti : Un autobus è precipitato in una gola nel distretto di Kullu, in Arunachal Pradesh: nell’incidente venticinque persone sono morte e altre trentacinque sono rimaste seriamente ferite. Secondo l’agenzia di stampa Ani, i soccorritori temono che il numero delle vittime possa salire. L’autobus, di una compagnia privata, stava viaggiando su una strada di montagna, trasportando più di sessanta persone, almeno dieci in più ddi quelle ...

17enne prende il furgone del padre e precipita per 40 metri in autostrada : Il ragazzo, un diciassettenne di Carsoli, è stato estratto vivo dal furgone di famiglia ed è stato ricoverato con diverse fratture agli arti. Non sarebbe in pericolo di vita. Il minorenne si è messo alla guida del mezzo pur non avendo la patente e si è schiantato lungo l’autostrada A24, direzione Roma. A quanto si apprende, il ragazzo era vigile quando sono arrivati i primi soccorritori che lo hanno estratto dalla cabina di guida del ...

Fermo - precipita dal balcone di casa e cade su un’auto parcheggiata nel condominio : è grave : Un uomo di settantasei anni è caduto dal balcone dell’appartamento in cui risiede a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. A causa dei gravi traumi riportati cadendo su un’auto parcheggiata sotto il condominio è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.Continua a leggere

INCIDENTE SU A19 - auto precipita DA CAVALCAVIA : IN ACQUA/ Morto 28enne : ferito grave : Sicilia, INCIDENTE sulla A19 Palermo-Catania: AUTO giù da CAVALCAVIA PRECIPITA in ACQUA, Morto 28enne, annegato? Amico 24enne è grave.

auto precipita in acqua da cavalcavia A19/ Sicilia - morto a svincolo Palermo-Catania : Sicilia, incidente sulla A19 Palermo-Catania: Auto giù da cavalcavia precipita in acqua, morto un 28enne e grave un 24enne. Dramma allo svincolo di Agira

auto precipita dal viadotto e finisce in acqua : muore 24enne - un altro ragazzo ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

Sicilia - auto precipita da A19 e finisce in acqua : morto un ragazzo - grave un altro giovane : Tragico incidente stradale all’alba sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Agira. L'auto sulla quale viaggiavano due giovani, per cause in via d’accertamento, è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d'acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. La vittima è un giovane di 24 anni.Continua a leggere

auto precipita da cavalcavia autostrada e finisce in acqua : muore 24enne - un altro ragazzo ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

auto precipita da cavalcavia autostrada e finisce in acqua : muore 20enne - un altro ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

Sicilia - auto precipita dalla A19 e finisce in acqua : 1 morto e un ferito : Tragedia in Sicilia dove un’auto è precipitata dalla A19, l’autostrada Palermo-Catania, all’alba di stamane, nei pressi dello svincolo per Agire. Un giovane è morto e l’altro è in gravi condizioni. L’auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d’acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale ...

Foggia - si ferma in autostrada per un bisogno e precipita in un burrone : 37enne è grave : Il grave incidente la notte scorsa in autostrada vicino al casello di Cerignola Est (Foggia): un 37enne ha fermato l'auto sul ciglio della strada ed è sceso per un bisogno fisiologico, ma nello scavalcare il guardrail non si è accorto che c'era un burrone ed è precipitato. Con lui due amici, che hanno dato l’allarme.