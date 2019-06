Una calciatrice della nazionale svizzera è scomparsa nel lago di Como

La calciatrice Leidy Asprilla morta in incidente : trovata accanto a Una moto in un fossato : La giovane calciatrice della Nazionale femminile colombiana 22enne Leidy Asprilla, il cui corpo senza vita è stato ritrovato accanto a una motocicletta in un’area rurale nella zona sudoccidentale del Paese, è morta in un incidente stradale. A confermarlo è stata l’autopsia eseguita sulla giovane, che risultava scomparsa da domenica. Era uscita dalla sua casa di Palmira per andare a prendere una compagna di squadra e da allora nessuno ...