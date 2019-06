Se legalità e sicurezza diventano un fatto di percezione

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) Penso a due persone che sono state arrestate nell’ultimo anno: Mimmo Lucano e Carola Rackete.E poi penso:ai latitanti doratia chi tiene in mano interi quartieri di intere cittàai caporali che sfruttano italiani e stranieri, che per loro sono la stessa cosaalle mafie che sfruttano tutte le mie regioni amate, a Sud e Nordai boss, davanti alle case dei quali si fanno inchinare pure i santi e le madonnea chi accende i fuochi della Terra dei fuochiagli spacciatori (italiani) della piazzetta qui sottoai grandi capi del narcotrafficoa quelli che, in questo momento, stanno passando al bar, dal fiorista, alla boutique, al supermercato, al negozio di elettricità a riscuotere il pizzoa quello che ha l’invalidità al cento per cento e gioca a tennisa quello che ogni giorno fa timbrare il cartellino dal collega, e poi restituisce il favoreagli stessi nomi che ...

