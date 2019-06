LIVE European Games 2019 in DIRETTA | Lamon e Plebani si giocano l’oro nel ciclismo su

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI15.35 KARATE – SILVIA SEMERARO IN FINALE! L’azzurra sconfigge per 4-1 la svizzera Elena Quirici e affronterà l’azera Irina Zaretska per la medaglia d’oro nella categoria dei -68 kg femminili! 15.32 BOXE – Medaglia d’argento per Assunta Canfora, decisione della giuria che premia la polacca Karolina Koszewska al termine di un incontro all’insegna dell’equilibrio. 4-1 il verdetto finale. 15.27 GINNASTICA ARTISTICA – La russa Angelina Melnikova vince l’oro nell’all-around femminile (54.498), argento alla francese Lorette Charpy (54.166), bronzo all’ucraina Diana Varinska (52.766). 15.24 BOXE – In corso la seconda ripresa tra Assunta Canfora e la polacca Karolina Koszewska. 15.19 BOXE – Nella finale dei pesi piuma ...

zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 29 giugno Plebani in finale nell’inseguimento Lamon nel chilometro!… - enricospada2 : #minsk2019 #europeangames #brightyear #brightyou Minuto per minuto, disciplina per disciplina tutti gli aggiornamen… - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 29 giugno Italia all’assalto nel karate! Va difeso il terzo posto ne… -