Lewis Hamilton F1 | GP Austria 2019 | “Oggi Leclerc era imbattibile | sulla gara di domani…”

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019)non è in pole position e questa già di suo è la prima notizia. Il “Re” del sabato, questa volta, non è stato in grado di avere la meglio su uno scatenato Charlesnelle qualifiche del Gran Premio d’di Formula Uno, con una Mercedes che, per diversi motivi, non è risultata dominante come al solito nel giro veloce. Il pilota inglese, per questo motivo, è soddisfatto della sua prestazione e, soprattutto, è fiducioso in ottica. Le qualifiche odierne hanno vissuto diversi momenti differenti, con una W10 che è andata ad alti e bassi rispetto al suo consueto eccellente standard. “Per prima cosa voglio fare i miei complimenti a Charlesche è stato ottimo lungo tutto il corso di questo weekend – sottolinea il campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifichelinea del traguardo, ...

SkySportF1 : ??Lewis #Hamilton vince il GP di Francia ?? 4^ vittoria consecutiva ?? La classifica: - SkySportF1 : ?? Pole Position per Lewis Hamilton ?? 86^ Pole in carriera ?? I risultati: - giornaleladige : Un lampo rosso in Austria: Charles Leclerc conquista la pole position davanti a Lewis Hamilton. Problemi alla macch… -