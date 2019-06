Il sistema degli affidi dell' orrore? Per la sinistra era un modello

Le foto degli utenti dell’app Ever usate per creare un sistema di riconoscimento facciale da vendere a terzi : Stando a quanto riportato da NBC News, le foto caricate su Ever sono usate per addestrare il sistema di riconoscimento facciale dell'azienda L'articolo Le foto degli utenti dell’app Ever usate per creare un sistema di riconoscimento facciale da vendere a terzi proviene da TuttoAndroid.