Almanacco del 29-06-2019 ore 07 | 30

(Di sabato 29 giugno 2019) l’del giorno è sabato 29 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Pietro e Paolo patroni d’Europa Pietro dall’antico termine Aramaico che fa roccia il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo per diletto in Occidente si è ripresa la versione greca petros latinizzato poi in Petrus molto usato come suffisso iniziale in diversi nomi compositi largamente diffuso in tutta Italia dai gusti semplici Cerca di prendere la vita con filosofia distacco e serena accettazione ma a periodi in cui si irrita per nulla e travisare la realtà è un marito ideale quasi più attratto dalla famiglia della moglie che non dalla propriapreferisci non avere figlio al limite uno di basta e affabile ama la compagnia degli amici che invita a cena per mostrare IVG le fotografie Scattate in viaggio quindi dobbiamo dire che viaggia anche molto Beato ...

