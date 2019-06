Università | concorsi truccati | sospeso rettore di Catania | indagati 40 professori in

Catania - concorsi truccati all’Università : sospesi rettori e 9 docenti. Indagati 40 prof in tutta Italia : Associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. Sono queste le accuse nei confronti del rettore di Catania, Francesco Basile, e di altri nove professori, che sono stati sospesi dal servizio dal Gip. Al centro delle indagini su Università bandita della Digos coordinate dalla Procura etnea 27 concorsi che secondo l’accusa sono stati truccati. Sono complessivamente 40 i professori Indagati degli atenei di Bologna, Cagliari, ...

Concorsi truccati all’Università di Catania. Rettore sospeso - 40 docenti indagati in tutta Italia : Francesco Basile, Rettore dell'Università di Catania, e altri nove docenti dell'ateneo siciliano sono accusati di associazione a delinquere finalizzati alla corruzione e alla turbativa d'asta.Continua a leggere

Il rettore dell’Università di Catania e 9 professori sono stati sospesi con l’accusa di aver truccato 27 concorsi : Il rettore dell’università di Catania Francesco Basile e 9 professori sono stati sospesi con l’accusa di aver truccato 27 concorsi per professori ordinari, associati e ricercatori. Le sospensioni sono state decise per un’indagine della procura di Catania nell’ambito della quale sono

Corruzione : concorsi universitari truccati - 40 docenti indagati : Sono 40 i professori indagati - delle Universitaà di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona - nell'operazione della Digos di Catania denominata "Università Bandita". L'inchiesta - nell'ambito della quale 9 professori dell'università di Catania con posizione apicale, e il rettore Francesco Basile, sono stati sospesi con procedimento di ...

