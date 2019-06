meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Gli oggetti interstellari comepotrebbero avere implicazioni sull’origine dei pianeti e del Sistema Solare: lo afferma uno studio condotto da Technion-Israel Institute of Technology, pubblicato sulla rivistaRoyal Astronomy Society., scoperto due anni fa dalla survey Panstarss, è il primo oggetto interstellare da noi conosciuto.– spiega Global Science – aveva da subito suscitato l’interessecomunità scientifica che ne ha analizzato lo spettro elettromagnetico, giungendo alla conclusione che l’oggetto è composto di ghiaccio, in grado di resistere a un viaggio interstellare. I ricercatori del Technion, si sono chiesti cosa sarebbe potuto accadere se oggetti dalle caratteristiche simili a quelle di, fossero stati presenti circa 4,5 miliardi di anni fa, quando il Sole era molto giovane e il Sistema Solare non era altro che un ...

ASI_spazio : #Oumuamua e l'ipotesi della panspermia galattica -