Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy Watch Active 2

Secondo il Questore di Macerata le rockstar non dovrebbero esaltare le droghe : "La chiusura dei negozi di cannabis light, dal mio punto di vista, deve essere vista in un'ottica di tutela delle giovani vite. E delle famiglie, anche". In una intervista ad "Avvenire" Antonio Pignataro, Questore di Macerata, in prima linea nella battaglia contro la cannabis light, sostiene che "un giovane che fugge dalla fatica del vivere, del mettersi in relazione con gli altri, del portare un suo pezzo di sofferenza attraverso una qualsiasi ...