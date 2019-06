Michele Marcolini | ordine e follia al servizio del Chievo

ilfoglio

(Di venerdì 28 giugno 2019) Un contesto sovranista, quello del. La tendenza è guardare poco al di fuori dei confini di quartiere quando c'è da scegliere per ruoli dirigenziali e tecnici. Si va su chi è stato giocatore gialloblù, tenendolo in casa quando decide di smettere con il pallone. Come Sergio Pellissier, che ha c

ilfoglio_it : Come da tradizione per il Chievo, una vecchia bandiera come Marcolini è richiamata alla base per risollevare la squ… - tabellamercatob : Panchine #serieb 2019/20 Ancora tre squadre senza allenatore #Benevento: prossimo Filippo Inzaghi #Chievo: l'ex cal… - PantheonVerona : I rumors si fanno sempre più insistenti. Michele Marcolini, allenatore di Savona ed ex calciatore gialloblu, sembra… -