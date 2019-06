Caporalato, lavoratori controllati con Gps e costretti a lavorare in nero (Di venerdì 28 giugno 2019) Due ditte che si occupavano di distribuire volantini commerciali e pubblicitari sfruttavano lavoratori stranieri in nero costringendoli a lavorate ben oltre l'orario previsto con paghe misere e soprattutto tenendoli sempre sotto stretta sorveglianza grazie ad apparecchiature di geolocalizzazione. (Di venerdì 28 giugno 2019) Due ditte che si occupavano di distribuire volantini commerciali e pubblicitari sfruttavanostranieri incostringendoli a lavorate ben oltre l'orario previsto con paghe misere e soprattutto tenendoli sempre sotto stretta sorveglianza grazie ad apparecchiature di geolocalizzazione.

Non solo erano costretti a lavorare in nero, senza nessuna tutela e per ben oltre l'orario previsto ma erano obbligati anche ad indossare apparecchi di geolocalizzazione in maniera da essere sempre controllati via gps in tutti i loro movimenti dai datori di lavoro. È il caso di sfruttamento di manodopera scoperto nelle scorse ore nel Torinese dai carabinieri della compagnia di Chieri e che ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo e una donna, padre e figlia, abitanti a Poirino, comune situato a sud-est del capoluogo piemontese, ai confini con la provincia di Cuneo e la provincia di Asti, dove ha sede legale anche l'azienda che gestivano. Si tratta del 49enne U.R., e della 21enne S.B., entrambi di origine pakistana e titolari di un’azienda che si occupa di distribuire volantini commerciali e pubblicitari nel Chierese. Per loro le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.