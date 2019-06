Astronomia | gli eventi che animeranno il Parco di Rocca di Papa nel mese di luglio

Astronomia : su Marte migliaia di giovani vulcani di fango : Su Marte, nella zona di Arcadia Planitia un’ampia regione delle pianure del nord del pianeta, scoperta un’area di 12.000 km quadrati con migliaia di vulcani di fango, cioè edifici di emissione prodotti dalla risalita di acqua, sedimenti e gas anziché dall’emissione di lave. La scoperta, pubblicata su Scientific Reports di Nature Research dal team dell’Università di Padova coordinato dalla dottoressa Barbara De Toffoli del ...

Astronomia : origini burrascose per gli oggetti Trans-Nettuniani : Gli oggetti Trans-Nettuniani (Tno) sono un gruppo di corpi celesti – di dimensioni intermedie tra pianeti e comete – protagonisti di uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Early formation of moons around large trans-Neptunian objects via giant impacts”). La ricerca, mirata ad indagare gli albori di questi oggetti e dei loro satelliti naturali, è stata condotta da un team di astronomi del Tokyo Institute of Technology e si ...

Astronomia : gli anelli di Urano - un “territorio inesplorato” ancora tutto da scoprire : Per Saturno gli anelli sono il tratto distintivo per antonomasia, ma il gigante gassoso non ha l’esclusiva nel Sistema Solare: sebbene non siano così evidenti, li posseggono anche altri pianeti come, ad esempio, Urano. Gli anelli del settimo pianeta del Sistema Solare – riporta Global Science – sono al centro di una recente ricerca, condotta da un team di astronomi dell’Università della California-Berkeley e dell’Università di ...

Turismo - l'enogAstronomia al centro degli interessi di chi viene in Italia : Un rapporto di Travel Appeal svela che la qualità del cibo incide di più nei responsi dei visitatori. Umbria, Toscana e Trentino Alto Adige le tre regioni con i ristoranti più apprezzati. I peperoni cruschi lucani sono il piatto citato più spesso

Astronomia - gli eventi top del mese di Giugno : Giove e la Via Lattea protagonisti insieme al Solstizio d’Estate [INFO] : Giugno segna l’inizio dell’estate meteorologica nell’emisfero settentrionale e nonostante questo si traduca in notti più brevi, ci saranno molte cose da vedere nel cielo dopo che il sole sarà tramontato. Ecco allora i 3 eventi astronomici principali da segnare sul calendario di chiunque sia appassionato di Astronomia e osservazioni celesti. 10 Giugno: Opposizione di Giove Le brevi notti di Giugno appaiono come un ostacolo per gli appassionati, ...

Astronomia : gli imperdibili eventi di giugno al Parco di Rocca di Papa : Ben sei Astroincontri delizieranno i visitatori del Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa nel mese di giugno. In occasione degli speciali eventi divulgativi, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” – APS, sarà possibile conoscere le meraviglie dell’Universo sotto la guida di esperti e immergersi nell’affascinante mondo dell’Astronomia. Tra le tante attività in programma, spettacoli multimediali nel ...

Astronomia : abbiamo l'immagine dell'Universo piu' dettagliata di sempre : Un team internazionale di astronomi ha ultimato una elaborazione di un'immagine che riassume 16 anni di lavoro del telescopio spaziale Hubble, lanciato in orbita terrestre bassa nel...

Astronomia : localizzare Gaia per realizzare una migliore mappa della Via Lattea : L’immagine a corredo dell’articolo, un composito di diverse osservazioni catturate dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO, mostra Gaia, un satellite dell’ESA, come una debole scia di punti attraverso la metà inferiore del campo visivo stellato. Queste osservazioni sono state prese nell’ambito di un continuo sforzo collaborativo per misurare l’orbita di Gaia e migliorare l’accuratezza della sua mappa ...

Olimpiadi nazionali di Astronomia : clamoroso successo degli studenti calabresi : Ottima performance degli studenti calabresi alla XVII edizione delle Olimpiadi italiane di astronomia tenutasi a Matera. La Calabria porta a casa 10 medaglie su 15 inoltre 3 ragazzi su 5 che rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale delle Olimpiadi di astronomia che si terranno in Romania sono calabresi. Il clamoroso risultato degli studenti calabresi, che hanno battuto il record dell’anno scorso, si deve anche ...

