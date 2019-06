U&D | Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono più una coppia | lei | ' Sto molto meglio'

U&D - Ida Platano rivela : 'Non c'ero con la testa - mi sono fatta aiutare psicologicamente' : Ida Platano è una delle dame del trono over di Uomini e Donne più discusse e amate dell'ultimo periodo. La donna ha avuto una storia con Riccardo Guarnieri, con il quale ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island andata in onda. Tra i due però, la relazione non è andata per il verso giusto: usciti insieme dal programma delle tentazioni, dopo diversi disguidi, la storia è terminata per volere del cavaliere. Riccardo, dopo aver ...

U&D Trono Over - Riccardo conferma l'addio a Ida : 'Non doveva pretendere tutto e subito' : Riccardo Guarnieri lo aveva preannunciato alcuni giorni fa su Instagram, ma adesso sul nuovo numero del magazine di Uomini e Donne sono contenute le dichiarazioni esclusive sulla fine del rapporto con Ida Platano. Dopo aver provato a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata nelle ultime settimane, il pugliese ha capito che non ci sono le condizioni giuste per poter ricominciare la loro altalenante storia d'amore. Alla rivista di gossip, il cavaliere ...

U&D - puntata del 28 maggio : amore al capolinea tra Ida e Guarnieri - lei se ne va piangendo : Oggi 28 maggio su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne dedicata al trono over. Da domani, infatti, verranno trasmesse le puntate del trono classico dedicate alle scelte dei tre tronisti che concluderanno questa stagione del dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni, ciò che vedremo in onda nel pomeriggio di oggi, riguarda quanto avvenuto nella registrazione dello scorso 21 maggio e ...

U&D : Tina parla del comportamento di Gemma dietro le quinte : 'È perfida con me' : Nell'ultimo numero del magazine del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è possibile trovare un'intervista a Tina Cipollari dove svela alcuni dettagli sulla sua rivalità con la dama torinese Gemma Galgani. In particolare Tina ha rivelato cosa accade quando loro sono dietro le quinte e le telecamere non le inquadrano. Che tra i due ci sia un'accesa rivalità è ormai una cosa risaputa: Tina e Gemma non si sopportano a vicenda e non hanno mai ...

U&D - anticipazioni di oggi : Gemma felice con Mario - scontro tra Ida e Riccardo : Il trono over di Uomini e donne sta giungendo al termine e oggi 27 maggio 2019 su canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento stagionale dedicato a dame e cavalieri. Dal 29 maggio infatti, stando alle anticipazioni, sarà dato spazio alle scelte dei tronisti, che concluderanno ufficialmente non solo il loro percorso ma anche la stagione di Uomini e donne. Dalla prossima settimana infatti, al posto del dating show di Maria De Filippi, ...

Spoiler U&D - 21 maggio : Ida piange per il suo ex - Luisa e Salvo fanno pace : Martedì 21 maggio è stata registrata a Roma l'ultima puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui Gemma Galgani sembra aver ritrovato finalmente l'amore e due ex partecipanti dello show sono tornati in studio per annunciare il loro imminente matrimonio. Oltre a tutto questo c'è stata l'uscita di scena di Luisa Anna Monti e Salvo: ampio spazio è stato dedicato alla tormentata storia d'amore fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Gemma, ...

Anticipazioni U&D - Riccardo ammette di non amare Ida - lei esplode in un pianto e scappa : Ieri, martedì 21 maggio, si sono effettuate delle nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Ormai siamo alle battute finali, per questo motivo tutti i nodi stanno per venire al pettine. Dopo il consueto teatrino tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, la conduttrice ha chiamato in studio Ida e Riccardo. I due protagonisti, nel corso della messa in onda di ieri pomeriggio, avevano deciso di lasciare la trasmissione insieme. In seguito ad ...

U&D - registrazione over del 21 maggio : addio definitivo tra Ida e Riccardo : Ieri 21 maggio è avvenuta l'ultima registrazione di questa stagione del trono over di Uomini e donne e quanto successo verrà mandato in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che la puntata inizierà come di consueto, con un siparietto tra Gemma e Tina. La dama torinese, dopo il classico sfogo di fine puntata, entrerà in studio, raccontando di come ...

Spoiler U&D - ultima puntata Over : Ida lascia lo studio in lacrime - Riccardo non la ama : Martedì, 22 maggio, è stata registrata l'ultima puntata stagionale del Trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni che ha riportato 'Vicolo delle News' fanno sapere che Gemma Galgani ha intenzione di frequentare il signor Mario, mentre Mauro e Lisa hanno annunciato che si sposeranno l'anno prossimo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono tornati insieme. La dama, dunque, ha chiuso definitivamente ogni rapporto con l'ex fidanzato dopo ...

Anticipazioni U&D : Ida piange e chiude con Riccardo - Gemma si bacia con Mario : Arrivano nuove Anticipazioni dallo studio di Uomini e donne dove, in queste ore, è stata registrata l'ultima puntata del trono over che vedremo in onda nel corso della prossima settimana di messa in onda del dating show di Maria De Filippi. Una puntata che sarà un po' la resa dei conti finali per alcuni dei protagonisti che hanno tenuto compagnia agli spettatori da casa in tutte queste settimane. Tra i colpi di scena vi segnaliamo quello ...

Anticipazioni U&D di oggi - Ida non vuole riallacciare i rapporti con Riccardo : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e donne per la puntata che andrà in onda oggi 21 maggio ci raccontano del fatto che Ida Platano dichiarerà di non riuscire più a fidarsi del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Ida riferirà a Maria De Filippi ed al pubblico che Riccardo in questi giorni si è fatto sentire poco adducendo di avere molti impegni lavorativi. La Platano aggiungerà che per questo motivo e per l'atteggiamento del suo ...

Anticipazioni U&D del 21 maggio : Ida e Riccardo già in crisi - Gemma litiga con Barbara : Prosegue l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne di Maria De Filippi e domani, martedì 21 maggio, andrà in onda una nuova puntata del dating show dedicata al trono over. Questo pomeriggio, nel corso della prima parte di questa registrazione abbiamo visto che la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani, alle prese con un nuovo corteggiatore. La dama torinese si è lasciata andare anche a dei momenti di tenerezza con la new enrty ...

U&D : Gemma sempre più complice con Mario - c'è del tenero tra Ida e Riccardo : Il trono over di Uomini e donne presenta ogni giorno sorprese che la maggior parte del pubblico che segue la trasmissione non si aspetterebbe mai. Le scorse puntate sono state caratterizzate dal furioso litigio delle puntate scorse tra la dama Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari. Quest'ultima si è spinta fino al punto di lanciare un secchio di acqua gelata alla bionda torinese. Gemma cercherà, nel corso delle prossime puntate, di andare ...

U&D - Rocco svela il volto della nuova fidanzata : scoppia la polemica sui social : Rocco Fredella è finito al centro di un’aspra bufera mediatica. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, nello specifico, è stato accusato di aver ingannato la redazione del dating condotto da Maria De Filippi. Il 54enne è diventato noto per aver corteggiato Gemma Galgani. Nonostante Rocco avesse anche organizzato un’esterna da favola alla dama torinese, la relazione tra due non è decollata. Solamente una settimana fa, Fredella tra le lacrime ha deciso ...